Per questa puntata di Sport Puglia, “speciale calcio mercato”, il direttore editoriale Flavio De Marco ha incontrato l’avvocato Alfredo Matranga, Presidente della Deghi-Lecce ed il giornalista Alessio Amato. Soprattutto con quest’ultimo facciamo il punto sul mercato in entrata ed in uscita per i giallorossi.