di Julia Pastore

GALLIPOLI (LECCE) – <<Battiti è lo show di tutti: è lo show dell’estate italiana. È il “Festivalbar” di oggi. Ecco perché noi non lo consideriamo appartenente solo a Radionorba>>. A parlare così, il presidente dell’emittente radiofonica di Conversano, Marco Montrone, in occasione della conferenza stampa tenutasi ieri sera presso la biblioteca comunale di Gallipoli, alla presenza dei conduttori dell’evento, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, del sindaco Stefano Minerva e della neo-assessora al Turismo e allo Spettacolo, Titti Cataldi.

<<Gallipoli è sempre stata protagonista di questo show – continua Montrone – ed è la sesta volta che ci torniamo: la perla dello Ionio ha dato consapevolezza a tutta la Puglia, anche a livello internazionale. Tutti i pugliesi dovrebbero esserne fieri e noi lo siamo, per questo abbiamo scelto di tornare, rappresentando la Puglia a 6 milioni di spettatori, in tutta Italia.

Quest’anno si è scelto di coinvolgere la famiglia, per cui la mamma ascolterà Nek o Dolcenera mentre il figlio ascolterà Shade e Benji & Fede.

Sarebbe molto più semplice organizzare un Battiti in un campetto sportivo o in una piazza in periferia, ma non è questa Gallipoli, non è questa la Puglia. E questa città é degna di una piazza importante. Infatti per noi “location” e pubblico sono fondamentali, affinché la puntata possa funzionare, al pari del cast.

Battiti è cambiato tanto ma in questi 17 anni non abbiamo mai stravolto, non abbiamo mai perso la coerenza e anche l’anno prossimo, che compirà la maggiore età, non abbiamo alcuna intenzione di cambiarne il format: la nostra è una crescita lenta e ponderata>>. Montrone ha poi tenuto ad evidenziare pubblicamente la sua gratitudine nei confronti di Nek, per aver accettato di prender parte allo spettacolo, nonostante in questi giorni stia facendo ripetuti spostamenti lavorativi in aereo.

Alan Palmieri ha posto l’accento sul cast molto variegato, di quest’anno, se si pensa che saranno rappresentati quasi tutti i generi, dal trap di Achille Lauro, a Shade, alla lirica di Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione del talent “Amici”.

Giocheranno in casa i Boomdabash e Dolcenera (che ripercorrerà il suo repertorio classico, ma ci proporrà anche il suo ultimo singolo, riguardante una tematica sociale molto sentita).

<<Alan domani finalmente si esibirà con un balletto – scherza Elisabetta Gregoraci, accompagnata dal figlio Natan Briatore -sono felice di essere per la prima volta a Gallipoli>>. Radiosa nel suo due pezzi in stile Chanel, siamo riusciti a strapparle qualche indizio sul suo “outfit” di domani: probabilmente qualcosa in denim, sull’azzurro e oro. Speriamo non sia una “fake news” e che mantenga la promessa.

Titti Cataldi, apprezzando molto Gigi D’Alessio e meno il trap, si è detta molto soddisfatta della varietà generazionale degli artisti scelti quest’anno.

In conclusione, le parole del primo cittadino, Stefano Minerva: <<Lavoriamo da mesi a questo evento. Gallipoli significa “città bella” e non c’è dubbio che bellezza chiama bellezza, per questo aspettiamo che la gente accorra numerosa e che si goda questo spettacolo>>.