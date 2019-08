LECCE – “Diktat e ultimatum segno di arroganza e debolezza, il confronto non si ipoteca. La politica è un’altra cosa”. Teresa Bellanova era già pronta al ricoprire un incarico nel Ministero del Lavoro, quando i 10 punti di Luigi Di Maio sono diventati 20 e il braccio di ferro sul programma si è bloccato in un vicolo cieco. Se le cose non dovessero migliorare, Giuseppe Conte potrebbe gettare la spugna. Ora la parlamentare del Pd inveisce contro i pentastellati: “So per esperienza che nessun confronto programmatico serio nasce all’ombra di diktat e ultimatum, miscuglio evidente di arroganza e debolezza tanto da legittimare il sospetto che siano esibiti per ragioni più funzionali a singoli riposizionamenti interni che al reale interesse del confronto. Per bieco calcolo personale a più di qualcuno sfugge che il lavoro in atto non è frutto della paura del voto ma valutazione sulle condizioni disastrose del Paese e su urgenze che non possono aspettare neanche un minuto di più. Mettere a valore tutti gli strumenti che la democrazia, e la democrazia parlamentare, permettono, per evitare derive disastrose e pericolosissime.

A chiedere di impedire l’aumento dell’Iva sono consumatori e imprese, piccole e medie soprattutto, quello che si chiama Paese reale e che non può più essere ignorato. Per oltre un anno abbiamo sentito parlare di interesse nazionale, svilito a bullismo istituzionale e alla guerra senza quartiere a qualche centinaio di disperati in mare. Forse abbiamo dimenticato che qualcuno ha invocato addirittura blocchi navali, (chissà con quali regole d’ingaggio, poi…). Io penso invece alle enormi questioni irrisolte che chiedono qui e ora un governo e una soluzione, da Alitalia a Ilva alle tantissime imprese in sofferenza, agli investitori che pensano a scappare e a quelli che hanno timore di arrivare. Quello che serve è un cambio di paradigma, molto meno protagonismo e molto più impegno. Abbiamo da fare un lavoro enorme per affrontare problemi enormi. L’unico interesse nazionale che concepisco è questo”.

L’APPELLO A MATTARELLA DI SALVINI

I leghisti lanciano un appello unitario al voto. “Ci uniamo tutti all’appello di Matteo Salvini, perché il ‘governo delle poltrone’ è uno sfregio alla volontà popolare – attacca il senatore Roberto Marti – Il governo degli sconfitti non può generare nulla che sia in linea con la volontà delle maggioranza degli italiani. ‘Presidente Mattarella, basta, metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone, convochi le elezioni e restituisca la parola e la dignità agli Italiani”.

Anche Paolo Pagliaro, che di recente ha abbracciato la causa leghista con il Movimento Regione Salento (che si è strutturato con nuovi coordinamenti in oltre 80 paesi della provincia leccese) invoca l’intervento di Mattarella: “Il PD lo conoscevamo tutti, era quel partito che aveva portato in fin di vita il Paese e adesso è quel partito che vuole ammazzare definitivamente l’Italia con un accordo scellerato con quei signori che si sono sempre professati onesti e giustizialisti e inoltre si sono confermati incapaci di Governare.

Ovviamente parliamo dei grillini; e poi avevamo sempre detto, subendo stupidi attacchi, che se gratti un grillino esce un piddino, eccoci alla resa dei conti.

La pagliacciata sta per essere servita.

E tra una chiacchiera e un gioco continuano tutti a rimanere attaccati vergognosamente alla poltrone, ai loro lauti stipendi, al loro potere di carta e poi la farsa della piattaforma Rousseau per decidere la linea del Movimento 5 Stelle.

Italia mia come sei caduta in basso.

Il Presidente Mattarella dovrebbe evitare questo scempio.

PD e grillini significa provocare un coma irreversibile al Paese.

Si deve tornare alle urne, gli italiani non meritano tutto questo.

Non meritano un Conte-bis, non meritano di farsi prendere in giro da Giuseppe Conte e da chi tira i suoi fili.

L’Italia non merita marionette e burattini, l’Italia merita di tornare alle urne e di scegliere da chi essere governata.

PD e M5S sono partiti morti, aggrappati alla poltrona, le urne, ne sono certo, sancirebbero la loro grande sconfitta”.

I FITTIANI INVOCANO IL VOTO

“Per governare bene e a lungo servono alleanze con affinità ideologiche e condivisione dei programmi – spiega Ignazio Zullo, consigliere regionale fittiano – Per 14 mesi abbiamo assistito a continui litigi fra Lega e Movimento 5 Stelle e in questi giorni lo spettacolo fra Movimento 5 Stelle e Pd è davvero indegno. Anche sul piano regionale. Basta guardare a quello che sta accadendo fra i consiglieri regionali grillini. Ieri la ‘pura’ (vedremo fino a quando) Antonella Laricchia ha persino chiesto le dimissioni di Mario Conca che auspica alleanze con il Pd pugliese; mentre nel Pd assistiamo al mal di pancia dei consiglieri che vogliono “centrare il futuro” ma non pensavano di farlo con i 5Stelle!

Le anime diverse (anche in politica) sono anime in pena, tutti intenti a studiare mosse finalizzate a non perdere la poltrona salvo poi scaricare le loro pene e le loro diversità e divergenze sui cittadini. Abbiamo in Puglia come in Italia la necessità di tenere unito il centrodestra partendo da un programma i cui contenuti devono tendere a rivoluzionare la Puglia e a rovesciare come un calzino tutte le politiche adottate dal presidente Michele Emiliano e a sgombrare tutte le poltrone che lui ha costruito e concesse a sederi che nulla hanno a che fare con il buon governo e la buona amministrazione. Tocca a noi del centrodestra offrire alla puglia il dito per voltare pagina”.