LECCE – Continua la battaglia del Comune contro i cambi di destinazione d’uso degli esercizi commerciali: l’ultimo braccio di ferro giudiziario riguarda un’attività in cui si vendono anche gelati, che è sorta dove si vendevano mobili firmati “Elio Zema”. Da mesi si è acceso il dibattito su salumerie diventare pub e sui supermercati leccesi, ampie dimensioni, sorti dove doveva nascere altro. In questo caso, però, si tratta di locale che sorge di fronte al Castello Carlo V di Lecce. Il TAR Lecce ha deciso, per l’ennesima volta, di sospendere il provvedimento comunale di cessazione attività del locale, che aveva richiesto l’attività di somministrazione / bar avendo già la destinazione commerciale di vendita al dettaglio. Con decreto presidenziale n. 596 del 04/10/2019, il TAR Lecce, su richiesta dell’Avv. Daniele Montinaro e Matteo Sanapo, ha sospeso il provvedimento.

L’ avvocato Daniele Montinaro commenta con ottimismo l’intervento dei giudici amministrativi: “Sono molto soddisfatto, il provvedimento ora è sospeso sino alla Camera di Consiglio fissata per il 23 ottobre. Si evidenzia, però, che nel decreto si evince una possibile valutazione favorevole del fumus boni iuris e si cita l’analogo precedente oramai noto, ciò ci fa ben sperare per il futuro. Certo è che la questione oramai quotidianamente oggetto di cronaca, andrebbe risolta una volta per tutte dall’amministrazione proprio sulla scorta di tali provvedimenti del TAR, che ha suggerito la via da intraprendere. Il cambio di destinazione d’uso deve essere possibile se richiesto all’interno della medesima categoria (in questi casi “commerciale”) e laddove non comporti una compromissione dell’equilibrio urbanistico della zona di riferimento.

Quanto all’equilibrio urbanistico è più che evidente che alcune zone di riferimento del centro storico hanno già da tempo acquisito un preciso indirizzo urbanistico che certamente non può far riferimento al PRG di 35 anni fa. E’ evidente, che non tutti i locali potranno usufruire del cambio ma solo chi possiede i requisiti igienico-sanitari e gli spazi previsti dalle normative vigenti. Siamo altresì molto felici che un’altra attività, e quindi numerose famiglie che hanno vissuto giornate da incubo, possano per ora riprendere il sorriso per rivedere il loro posto di lavoro tutelato. Bisognerebbe non dimenticare mai che dietro una attività vi sono sempre grossi sacrifici e molti posti di lavoro. Sono molte le attività che si sono rivolte al mio studio; come già riferito all’assessore competente, sono personalmente disponibile ad un incontro con l’amministrazione al fine di addivenire ad una soluzione che tuteli i giusti diritti ed interessi di tutti”.