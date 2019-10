BARI – Nell’hotel Palace si è tenuta la direzione regionale della Lega. Tutti pronti a partire alla volta della Capitale per protestare contro il governo giallorosso: si è parlato dell’organizzazione dei 30 pullman che partiranno dalla Puglia per la manifestazione del 19 ottobre. L’idea è di far sentire la protesta ai piani alti per poi preparare il “colpo mortale al governo” alle regionali. Chiarelli è stato nominato coordinatore del programma e si parte col tesseramento. A Bari erano presenti anche le novità del direttivo leghista, Paolo Pagliaro e Gianni De Blasi. Tra i salentini presenti il senatore Roberto Marti e l’eurodeputato Andrea Caroppo. La decisione più importante, però, riguarda la Puglia. I leghisti sono convinti che per sconfiggere Michele Emiliano non si possano proporre candidati esterni alla Lega. Tutti d’accordo sul fatto che il partito di Matteo Salvini abbia il diritto di mettere in campo un suo candidato in quanto alle europee è stato il primo della coalizione (attualmente è il partito del centrodestra con più consensi nel Mezzogiorno).

È stato deliberato dal direttivo questo importante presupposto: la Lega Puglia ha diritto a nominare un suo candidato presidente sulla base del consenso ottenuto nelle recenti elezioni. Intanto, tra le proposte dell’area Marti sfuma quella Casanova (l’europarlamentare non vuole candidarsi) e resta in campo Nuccio Altieri: questo sarà uno dei nomi da mandare a Roma per chiedere il placet. A Roma diranno l’ultima parola su una rosa di nomi dove c’è anche quello di Caroppo. Intanto, dopo l’invio delle proposte nella Capitale, tutti si concentreranno sulle elezioni in Umbria, dove potrebbe essere messo alla prova il primo laboratorio regionale targato Pd-M5S. Ad ogni modo la direzione pugliese ha deciso il da farsi e solo Salvini, sulla base di strategie nazionali, potrà determinare un passo indietro. Gli alleati sono avvisati.