LECCE – La Commissione X Controllo, convocata in seguito alle richieste delle sigle sindacali della scorsa settimana, ha analizzato le problematiche dei lavoratori e le intenzioni della maggioranza in merito al futuro di SGM. La partecipata del Comune, come abbiamo annunciato in anteprima su questo giornale, è alla vigilia di importanti decisioni che coinvolgeranno l’asset aziendale dal punto di vista della gestione e dei circa 160 dipendenti.

“Ho apprezzato la presenza di 4 delle 6 sigle sindacali convocate e di tutte le rsa aziendali: il dibattito è stato lungo e interessante, anche se condito da qualche polemica fra maggioranza e minoranza nel cui merito non entro poiché mi interessa solo avere spirito costruttivo, soprattutto quando si parla del futuro di 160 famiglie – spiega Giorgio Pala – Mi dispiace per l’assenza del Sindaco, convocato in qualità di delegato alle partecipate, ma sono sicuro che sarà presente alle future convocazioni sullo stesso tema.

I rappresentanti dei lavoratori hanno ricostruito con puntualità e precisione le loro incertezze circa il futuro dell’azienda, analizzandone criticità e aspetti positivi. In qualità di Presidente della Commissione ho accolto con estremo favore la proposta della senatrice Poli Bortone, che mi vedrà tra i primi firmatari, di istituire una Commissione Speciale su SGM, ai sensi dell’art.69 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

Le decisioni politiche saranno prese dalla maggioranza, ma sono fiero del contributo che stiamo offrendo come minoranza. Sempre dalla parte dei lavoratori e a tutela delle loro giuste esigenze”.

SALVEMINI HA INCONTRATO I LAVORATORI SGM

Il sindaco Carlo Salvemini sceglie la strada del post su Facebook per spiegare le sue intenzioni: “Questa mattina ho incontrato le rappresentanze sindacali SGM giustamente interessate a conoscere gli scenari che si apriranno a partire dal 1 gennaio 2021 (la durata della società fissata al 31/12/2020 e quindi andrà in liquidazione a quella data).

Ho precisato che al momento non c’è nessuna decisione assunta dall’amministrazione e tenuta nascosta:

come previsto dalle norme entro la fine dell’anno – attraverso il cosiddetto avviso di preinformazione da pubblicare sulla GUCE- dovremo decidere il modello di gestione di servizi che intendiamo utilizzare tra quelli previsti dal legislatore.

Ho ribadito che il potenziamento della mobilità pubblica è obiettivo strategico dell’amministrazione come dimostrano le scelte compiute in questa direzione: il riconoscimento di 1 milione di chilometri aggiuntivi da parte della Regione Puglia come cosiddetti servizi minimi finanziati di trasporto pubblico;

il protocollo sulla mobilità sostenibile sottoscritto con i comuni della cintura;

il finanziamento appena approvato in consiglio per la sostituzione di tredici bus;

il lavoro di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e dei cosiddetti piani attuativi (piano del traffico, della sosta, della mobilità dolce, della ztl);

la predisposizione del nuovo piano di esercizio delle autolinee urbane per renderlo più efficiente e competitivo;

il rilancio del trasporto pubblico durante le manifestazioni di richiamo che si tengono in città (festività patronali e natalizie, concerti nella marine, partite del Lecce);

l’attivazione del Park and ride durante i fine settimana.

La scelta del modello di ‘governance’ che saremo chiamati a decidere in Consiglio Comunale sarà quello capace di meglio garantire questi risultati – che sono di evidente interesse pubblico – insieme al mantenimento dei livelli occupazionali del personale attualmente impiegato.

La più grande novità rispetto al passato non sarà tanto stabilire se Lecce intende affidare i servizi della mobilità ad una società in house a totale capitale pubblico; o ad una società mista, attraverso individuazione di un nuovo socio privato.

Quanto la regia pubblica della gestione sociale, quella che è mancata negli anni passati dove l’attenzione alla qualità dei servizi è stata ritenuta meno importate degli utili societari.

Perché lo stato di salute di una società della mobilità non è solo il risultato d’esercizio; quanto l’offerta di trasporto pubblico che si è capaci di garantire alla cittadinanza, il numero di passeggeri che si è capaci di fare salire sui bus, la capacità di migliore il rapporto tra costo del servizio e ricavi delle prestazioni.

Obiettivi che possono essere raggiunti senza rinunciare gestione efficienti, efficaci, economiche, virtuose. Sarà questo il nostro vero banco di prova.

che i sindacati hanno mostrato di condividere a apprezzare”.