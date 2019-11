LECCE – “Abbiamo votato favorevolmente il regolamento di attuazione del piano per l’accessibilità e del laboratorio comunale per l’accessibilità di Lecce per aver assunto in campagna elettorale un impegno al quale non intendiamo venir meno”. Lo afferma in una nota Adriana Poli Bortone della segreteria nazionale del MSI Fiamma Tricolore

“È un piano culturalmente ambizioso – prosegue – che richiederà non solo condivisione fra amministrazione e cittadini, ma anche una forte e costante collaborazione fra i diversi settori dell’amministrazione comunale, una interlocuzione proficua con la regione, che purtroppo, a differenza di altre regioni italiane non ha prodotto normative che consentano agli enti locali pugliesi di affrontare concretamente il tema dell’accessibilità. La Puglia è rimasta ancora alla legge in materia del 1996.

Adesso la responsabilità politica della attuazione di un piano votato all’unanimità è tutta nelle mani dell’amministrazione Salvemini. A noi dell’opposizione il compito di monitorare con attenzione le fasi attuative del piano, perché questo non risulti un manifesto pre elettorale, ma sia un piano realmente dotato di tutte quelle risorse umane e soprattutto finanziarie che ne consentano la realizzabilità”.