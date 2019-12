LECCE – “Il Comune di Santa Marinella (Roma) ha esteso le concessioni balneari fino al 2033 con una delibera che rappresenta un esempio positivo per tutte le altre località costiere d’Italia” – hanno annunciato ieri i responsabili di Federbalneari Italia. Il provvedimento giunge proprio nelle stesse ore in cui il Ministero annuncia in una circolare che la Bolkestein è una fonte superiore alla legge dello Stato è che quindi le proroghe non dovrebbero essere attuate. La delibera di Santa Marinella, infatti, non è un semplice atto amministrativo che si limita ad applicare l’estensione di 15 disposta dalla legge 145/2019, ma un’analisi della normativa in materia e delle ragioni per cui occorre procedere urgentemente con l’estensione.

“In questo modo, la delibera costituisce anche una vera e propria clausola di salvaguardia sia per gli operatori balneari che per i funzionari comunali, in questo periodo di sentenze contrastanti in merito al prolungamento fino al 2033” – sottolinea Federbalneari. Intanto, oggi i rappresentanti delle associazioni di categoria Federbalneari, Cna, Sib, affermano di essere state invitate 12 ore prima, tramite whatsapp, alla conferenza stampa in mattinata all’Open Space, alla presenza dell’Assessore Miglietta, e del Sindaco Salvemini, finalizzata alla presentazione degli esiti del Dibattito Pubblico e all’aggiornamento della proposta di PCC, da trasmettere alla Commissione Vas.

“Spiace che dopo un percorso così pieno di preziosi contributi arrivati dalle giornate dei forum, in maniera così tempestiva e non preventivamente concordata, l’Amministrazione Comunale abbia scelto la vigilia del Santo Natale per convocare la conferenza stampa.

Come Associazioni di categoria siamo ancora in attesa che venga mantenuto l’impegno, preso dall’Assessore Miglietta circa un mese fa di ritorno da Bari presso la Regione Puglia, di convocare ed ascoltare le Imprese Balneari stante un accordo tra Regione e Comune di Lecce in materia di salvaguardia di maggiori aree concedibili non oggetto di erosione costiera. Le Associazioni di categoria firmatarie del presente comunicato auspicano con forza che la volontà di portare avanti un percorso condiviso nella redazione del PCC di Lecce non sia solo intenzionale ma concreta ed effettiva”. Tra pronunce, un caos di leggi contrastanti, circolari ministeriali e pareri giuridici la guerra dei balneari contro la Bolkestein va avanti.