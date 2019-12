LECCE – Ieri, 28 dicembre 2019, sono stati firmati 107 contratti di lavoro in Sanità Service, nella sala conferenze dell’Asl per la stabilizzazione definitiva. “È stata realizzata la più grave schifezza dalla sua fondazione – si indigna il consigliere Aldo Aloisi – Ci si sarebbe aspettato un sussulto di dignità dai sinistri occupanti delle poltrone pubbliche e invece nulla. Dove sono gli indignati quando servono?

Cronaca breve delle porcate. Un bando di concorso a tempo determinato, una graduatoria karaoke, totale assenza di meccanismi di selezione, mancanza di attuazione delle norme elementari per l’accesso al pubblico impiego (certificati di sana e robusta costituzione e carichi pendenti), verbali sindacali in cui si sosteneva che non fosse possibile fare le stabilizzazioni, pareri compiacenti di esperti di diritto in chiaro conflitto di interessi.

Contravvenendo a qualsiasi norma di diritto amministrativo e del lavoro, dopo solo un anno di servizio cento persone sono state stabilizzare offendendo migliaia e migliaia di disoccupati che speravano in procedure concorsuali trasparenti e meritocratiche. È grave, perché la stessa assunzione oggi è esposta a una vulnerabilità giuridica che la rende intrinsecamente traballante.

Ad oggi sul bando per 47 posti sono pervenute oltre 10 mila candidature. Questo è il prezzo del clientelismo che ha nomi, cognomi e infami. Non mollo e a giorni presenterò un esposto in procura e alla Corte dei Conti. Se i disoccupati della provincia di Lecce riuscissero a mobilitarsi, faremmo rimangiare queste scelte ai borghesi servi del potere. Non escludo azioni eclatanti. Serve un movimento di popolo conto l’imbarbarimento dell’amministrazione.

Spero che alle prossime elezioni votino in massa i marginalizzati contro i beneficiati. Alle prossime consultazioni ci sarà modo di mandare a casa chi ha regalato un pacco carico di disoccupazione ai giovani della provincia di Lecce. Fatevi sentire. I vostri diritti non sono una merce”.