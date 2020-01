CAVALLINO – La guerra esplosa nel Pd cavallinese tra uomini di Bellanova e seguaci di Abaterusso continua e coinvolge tutta la coalizione. Nel mirino ancora una volta Roberto Serra: lo storico segretario del Pd cavallinese, che fu disarcionato dopo la “assalto delle tessere” di Abaterusso. Oggi Serra è di nuovo in sella, ma Giulia Gigante e Mario Petracca lo accusano di atteggiamento ambiguo:

“Domenica il popolo dei democratici e delle democratiche sarà chiamato alle urne per designare il candidato presidente alla Regione Puglia.

Le primarie di coalizione dovrebbero essere un momento di unità, di confronto e di elaborazione programmatica, in concomitanza con un percorso di ricostruzione del perimetro delle forze che costituiscono la colazione del centro-sinistra pugliese.

Un perimetro che dovrebbe custodire e rilanciare uno schema valoriale sbiadito e a tratti perduto.

A Cavallino questo obiettivo è morto sul nascere. È fallito prima del tempo.

È stata una pessima idea, intrapresa dalla dirigenza provinciale del Partito Democratico, quella di investire Roberto Serra, del ruolo di responsabile della’ organizzazione delle primarie 2020 per Cavallino e per Castromediano.

Lo stesso Roberto Serra che nel 2016, durante le elezioni amministrative cavallinesi, ha mobilitato il suo limitato e scarso consenso elettorale verso i candidati della ‘Lista Gorgoni’, ovvero verso l’attuale maggioranza di centro-destra, la quale sosterrà con forza il candidato del centro-destra nelle imminenti elezioni regionali.

Lo stesso Roberto Serra, scudiero e paladino di Teresa Bellanova, che ha usufruito dell’elettorato della Giunta Gorgoni per tentare di vincere le scorse primarie indette per la scelta del candidato segretario alla segreteria nazionale del Partito.

L’ambiguità della figura di Serra, e dei suoi amici di comitiva è rinvenibile anche solo guardando il suo profilo Facebook : in un post viene indicato come facente parte dei Comitati di ‘Azione Civile’ facenti capo ad Italia Viva, nell’altro picchia duro contro il Presidente Emiliano, ma soprattutto contro la Lista di centrosinistra che lo invitò in un comizio alle scorse amministrative.

Dopo la caduta di Lecce, Cavallino è, assieme a Maglie, l’unica roccaforte fittiana rimasta in provincia.

Ergo, è alto il rischio di inquinamento delle primarie ,avendo già Serra con i suoi dissidenti , votato la Lista Gorgoni di fittiana tempra nelle amministrative 2016.

Noi riteniamo che Serra, già collaboratore per 10 anni per motivi di lavoro della giunta provinciale Gabellone e per 5 anni collaboratore anche dell’assessore provinciale Ciccarese – Gorgoni, attuale sindaco, non sia la persona più adatta per il delicato ruolo di garante di imparzialità ed ampio coinvolgimento nella partecipazione per essere organizzatore e responsabile delle primarie del centro-sinistra per la presidenza della Regione Puglia”.