LECCE – Dopo un 2019 ricco di successi, la storica palestra del Team Perulli di Lecce si appresta a vivere un’altra annata da protagonista. Sono tanti gli appuntamenti in programma scaglionati nel corso del 2020. A partire da domenica prossima, l’Accademia di Taekwondo del maestro Giuseppe Perulli disputerà i campionati italiani a squadre regionali di Forme, che si svolgeranno a Bari presso il PalaFlorio. Alice Virgulto, Barbara Buttazzo, Noemi Marchello, Beatrice Zabini, Alessandro e Mary Jane Frassanti gareggeranno in terra barese con l’obiettivo di portare a casa le prime medaglie dell’anno nuovo. “Siamo reduci da un anno molto positivo – spiega il maestro Perulli -. Nella passata stagione Alice Virgulto ha vinto i campionati italiani di Forme, Chiara Fiore ha conquistato l’argento agli italiani Senior di combattimento, Barbara Buttazzo ha ottenuto il bronzo al Torneo Coni, Marta Cappilli è arrivata terza al campionato italiano Categorie Olimpiche e Flavio Gilenardi è giunto secondo con la squadra regionale Puglia al Dream Cup”.

Il ricco medagliere del Team Perulli potrebbe impreziosirsi ulteriormente nel corso di un anno ancora tutto da vivere: “Dopo Bari saremo attesi in Veneto al campionato Open in programma il 23 febbraio. Le date più importanti però saranno i campionati italiani di combattimento Categorie Olimpiche a Genova nel mese di marzo e i mondiali di Forme ad aprile a Copenaghen”. La Asd Accademia Taekwondo Perulli conta circa ottanta tesserati, che si allenano presso l’Athlon sita in via Puccini a Lecce. “Siamo un gruppo molto nutrito e siamo contenti di poter disporre di una palestra così spaziosa come la Athlon – prosegue Giuseppe

Perulli -. Per dodici anni sono stato presidente regionale della Federazione Italiana Taekwondo, ma ho scelto di non ricandidarmi per potermi dedicare completamente ai miei allievi. Il movimento pugliese del Taekwondo è in continua espansione e la convocazione del mesagnese Vito Dell’Aquila alle Olimpiadi di Tokyo rappresenta la risposta più tangibile”.

Paolo Conte