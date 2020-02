Prosegue il ricco calendario di incontri tecno-scientifici organizzato dalla Provincia di Lecce con le “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica”, progetto che, solo in questo mese di febbraio, coinvolgerà oltre 600 studenti liceali.

Si tratta di 13 nuovi appuntamenti (partiti il 4 febbraio) di crescita culturale e formativa, dedicati ai ragazzi e alle ragazze salentine di 13 Istituti scolastici, per toccare la scienza con mano grazie all’accesso a luoghi di studio, ricerca e innovazione tecnologica.

Le iniziative, promosse dal Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio provinciale, diretto da Dario Corsini, e realizzate da Gianni Podo, continueranno nei prossimi mesi scolastici.

Ecco gli appuntamenti con la scienza di febbraio :

Domani, venerdì 7 febbraio, 35 studenti del Liceo “G. Galilei” di Nardò si recheranno presso il Center for Biomolecular Nanotechnologies (CBN) dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce, con sede ad Arnesano (in via Barsanti), dove saranno accolti dal direttore Massimo De Vittorio e dai suoi numerosi ricercatori. Il CBN studia e sviluppa materiali e dispositivi su scala micrometrica e nanometrica per abilitare tecnologie per il cervello ed il corpo umano, in grado di monitorare in tempo reale il nostro benessere, lo stato di salute e le prestazioni sportive, e produce nuovi strumenti e metodi per la nanomedicina e per il recupero ed il risparmio energetico. L’attività è caratterizzata da una forte interdisciplinarietà e può contare su circa 80 ricercatori e studenti provenienti da 8 Paesi del mondo. Dalle ore 9 alle ore 12, gli studenti liceali di Nardò avranno l’opportunità di conoscere le diverse linee di ricerca del Centro e di visitare i 15 laboratori presenti, tra cui: Material Processing and Characterization; Clean Room-Device Microfabrication; Back End-Device Packaging and Characterization; Nanobioimaging; Nanobiointeraction/ Dye Solar; Multifunctional Neural Interfaces.

Sabato 8 febbraio, 50 studenti del Liceo Scientifico “S. Trinchese” di Martano saranno ospiti, a Taranto, del Comando Flottiglia Sommergibili della Marina Militare Italiana. Dalle ore 9.30 alle 12.30 , avranno l’opportunità di conoscere da vicino le diverse attività addestrative e logistiche svolte dalla Base Militare e di visitare le più moderne attrezzature e strumentazioni presenti. Inoltre, gli studenti potranno vedere dall’interno i moderni sommergibili in dotazione alla Marina Militare. L’occasione sarà anche utile per comprendere la realtà militare e ricevere informazioni per intraprendere una eventuale carriera professionale.

Martedì 11 febbraio, 90 studenti del Liceo Scientifico e Classico “Q. Ennio” di Gallipoli saranno ospiti, ore 9-12.30 , all’interno del Polo Universitario Ecotekne, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, diretto da Luigi De Bellis, del Dipartimento di Beni Culturali, diretto da Gianluca Tagliamonte, e del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, diretto da Antonio Ficarella. Numerosi i laboratori visitabili. Disteba: Microbiologia, Igiene, Fisiologia generale (lo zebrafisf come organismo modello), Fisiologia vegetale, Fisiologia generale (colture cellulari neuronali e loro differenziamento), Zoologia, Anatomia Comparata e Citologia, Labor4you, Spettroscopia Vibrazionale, Film Sottili, spettroscopia visibile, Metodi analitici applicati alla caratterizzazione di matrici ambientali, chimica generale ed inorganica, chimica analitica, Orto Botanico. Beni Culturali: laboratorio di Analisi Chimiche per l’Ambiente e i Beni Culturali. Ingegneria dell’Innovazione: laboratorio di Tecnologie Chimiche.

Mercoledì 12 febbraio , 45 studenti dell’Istituto Tecnico “E. Fermi” di Lecce, saranno ospiti della Scuola di Cavalleria dell’Esercito Italiano ed accolti nella Caserma “Floriani”, a Torre Veneri, dal Comandante colonnello Cosimo Greco. Dalle ore 9 alle ore 12.30, gli studenti avranno la rara occasione di visitare i Dipartimenti Didattici, in particolare le aule ad elevata connotazione “Tecnologica e di Simulazione”, nonché il Centro Addestramento Tattico di 2° livello. A beneficio degli studenti, vi sarà anche un’attività di informazione ed orientamento per chi intendesse intraprendere la carriera militare.

Sabato 15 febbraio, 50 studenti dell’Istituto Tecnico Nautico “A. Vespucci” di Gallipoli saranno ospiti, a Taranto, del Comando Flottiglia Sommergibili della Marina Militare Italiana. Dalle ore 9.30 alle 12.30 , i liceali avranno l’opportunità di conoscere da vicino le diverse attività addestrative e logistiche svolte dalla Base Militare e di visitare le più moderne attrezzature e strumentazioni presenti. Inoltre, gli studenti potranno vedere dall’interno i moderni sommergibili in dotazione alla Marina Militare. L’occasione sarà anche utile per comprendere la realtà militare e ricevere informazioni per intraprendere una eventuale carriera professionale.

Martedì 18 febbraio , 30 studenti del Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce , e mercoledì 19 febbraio , 30 studenti del liceo Scientifico “C. De Giorgi” di Lecce. saranno in visita, d alle 9 alle 12.30 , presso i laboratori del Progetto DREAM presenti all’interno della struttura Ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce. Il Progetto DREAM – Laboratori di Ricerca Interdisciplinare Applicata alla Medicina – è gestito congiuntamente dalla ASL di Lecce (coordinatore Michele De Benedetto) e dall’Università del Salento (coordinatore Michele Maffia). Tra i laboratori visitabili quello di Neuroscienze e di Proteomica Clinica.

Giovedì 20 febbraio, 40 studenti dell’IISS “E. Medi” di Galatone saranno ospiti del Dhitech, Distretto Tecnologico presente all’interno del polo Universitario Ecotekne. Per gli studenti, frequentanti l’indirizzo informatico, sarà l’occasione di conoscere da vicino le attività ed i progetti tecnologici sviluppati dalle aziende, alcune di livello internazionale, operanti all’interno del Dhitech. Le aziende che saranno visitate sono: Dhitech, Eka, Zero DD, Engineering Ingegneria Informatica, STMicroelectronics, Apphia. Il Distretto Tecnologico High Tech è una società consortile, che riunisce Università, Enti Pubblici di ricerca ed imprese del territorio regionale. La sua missione è favorire l’innovazione nel sistema sociale economico e produttivo regionale, nell’ambito delle politiche regionali, nazionali e comunitarie, attraverso attività congiunte tra istituzioni pubbliche di ricerca ed imprese private, favorendo il trasferimento tecnologico e la nascita di nuova impresa ad alto contenuto di tecnologie. Qui gli studenti potranno conoscere: progettazione e realizzazione di una LAN; indirizzamenti IP e subnetting; laboratorio con dispositivi CISCO.

Sempre giovedì 20 febbraio , 30 studenti del Liceo Classico “P. Colonna” di Galatina saranno ospiti dell’Istituto Scienze Produzioni Alimentari (ISPA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), diretto da Giovanni Mita. Dalle 9 alle 12.30 , i ricercatori dell’ISPA guideranno gli studenti nei laboratori di Microbiologia e Fermentazioni; Colture Cellulari e Microscopia; Biologia Molecolare; Sequenziamento di Acidi Nucleici.

I primi appuntamenti di questo mese hanno già visto protagonisti: 40 studenti dell’Istituto Tecnico “G. Deledda” di Lecce, indirizzo Amministrazione e Finanza, ospiti del Dipartimento di Scienze dell’Economia (DSE) dell’Università del Salento, diretto da Vittorio Boscia; 70 studenti di tre diversi Licei Scientifici,“C. De Giorgi” di Lecce, “Virgilio Redi” di Squinzano e “S. Trinchese” di Martano, che sono stati presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento (diretto da Giovanni Mancarella) e presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), diretto da Daniele Martello; 50 studenti del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Maglie, ospiti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, diretto da Luigi De Bellis, e 45 studenti del Liceo “P. Siciliani” di Lecce accolti dalla Scuola di Cavalleria dell’Esercito Italiano, presso la Caserma “Floriani” a Torre Veneri, dal Comandante colonnello Cosimo Greco.