CAVALLINO (Lecce) – Opera celeberrima, leggera e fantasiosa, grottesca ed esilarante, in cui Molière gioca a raccontare le buffe contraddizioni di un ricco borghese con la smania di inserirsi, a pieno titolo, nel mondo aristocratico. Ecco «Il borghese gentiluomo», opera teatrale che la Compagnia Calandra porterà in scena al Teatro «Il Ducale» di Cavallino sabato 8 febbraio con la regia di Giuseppe Miggiano, per la Stagione 2019/2020 siglata dall’Amministrazione Comunale. In scena Federico Della Ducata, Pierpaolo De Lumè, Anna Rita Vizzi, Luigi Giungato, Benedetta Fedele, Patrizia Miggiano, Antonio Malagnino, Ester De Vitis, Piero Schirinzi.

Le lezioni di buone maniere impartitegli da maestri d’ogni arte che si prendono gioco di lui, non giungono, però, a raffinare la sua natura grossolana e rozza che lo espone a burle e sberleffi continui, fino all’exploit finale. Se “Il Borghese Gentiluomo” di Molière è una farsa assurda e stravagante (perché quando si tratta della vanità umana nulla è impossibile e inverosimile), è anche una satira briosa, “satura” di vis comica, di trabocchetti, d’ingannatori specchi per un’allodola che pretende di spiccare il volo dell’aquila comprando ali fittizie. L’eterna lotta tra l’essere e l’apparire qui raggiunge il culmine e la nobiltà equivoca, corrotta dei parvenus, gioca a farsi beffe del povero borghese Buridano, la cui ignoranza può addirittura commuovere. Come commuovono oggi i tanti che appaiono sui social, con profili identitari costruiti e artificiosi, perché è solo così che ci si illude di vivere una vita piena. La compagnia Calandra, sulla scacchiera bianca e nera della scena, squadrata, ma al contempo instabile, muove, con tocchi leggeri, pedine, alfieri, cavalli pazzi, dame frou frou, che hanno l’unico intento di dare scacco al Re. O a colui che vorrebbe farne le veci.