LECCE – A fine giornata i tamponi positivi nel Leccese sono 9 (il Dipartimento Salute ha fatto in tempo a segnalarne 6): la media è più o meno sempre la stessa. In genere si tratta di persone con familiari già positivi al covid-19. Nessun nuovo contagiato a Lecce città: i contagi sono aumentati nell’hinterland. La batosta è arrivata soprattutto dai luoghi di ricovero e dalle RSA. Gli uomini e le donne del SISP-Asl Lecce stanno facendo un lavoro molto impegnativo e al telefono chiedono di non abbassare la guardia per non vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi. Intanto, a livello nazionale, si registra un calo sensibile dei nuovi malati per coronavirus a livello nazionale. Al sud sembra che il picco non debba arrivare più: l’andamento del contagio è stabile. “Oggi – ha dichiarato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa – si registra una crescita di soli 880 pazienti rispetto a ieri. E’ l’incremento più basso registrato dal 10 marzo. Il dato relativo ai guariti nelle ultime 24 ore – 1.555 persone – è il secondo incremento più alto da inizio emergenza”.

I positivi al covid-29 sono 94.067 in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 880: la curva è in discesa. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 135.586. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Sono 3.792 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 106 in meno rispetto a ieri: in Lombardia sono 1.305. Dei 94.067 malati complessivi, 28.718 sono poi ricoverati con sintomi – 258 in meno rispetto a ieri – e 61.557 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono 17.127 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 604.