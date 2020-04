LECCE – Tutta Italia sta parlando dell’aggressione all’anziano paziente da parte di un medico: il presidente dell’Ordine dei Medici, Donato De Giorgi, promette sanzioni esemplari. Il governatore Michele Emiliano è amareggiato, ma anche molto arrabbiato per l’episodio di cronaca che rischia disturbare l’immagine di tanti uomini che in queste ore si dedicano con passione e abnegazione a curare tanti pazienti pugliesi. “Un uomo di 87 anni in provincia di Lecce è stato aggredito da un medico con una violenza inaudita – spiega il governatore pugliese – La scena è stata filmata da alcuni passanti e l’uomo è stato soccorso dal 118. Ho preso contatto personalmente con la famiglia e assicurato alla vittima il massimo sostegno della Regione Puglia e della Asl di Lecce non solo per l’assistenza nelle cure, ma anche dal punto di vista legale perché saremo al suo fianco nell’azione penale contro l’aggressore.

L’episodio merita di essere sanzionato con la radiazione dall’Ordine dei Medici, ma non è compito della Regione Puglia provvedere in tal senso. Per questo, in un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Lecce, ho sollecitato l’esercizio dei poteri assegnati dalla legge all’organismo professionale.

Sicuramente questa persona non merita di continuare a svolgere il ruolo di medico di medicina generale e quindi ho dato mandato al direttore generale della Asl di revocare immediatamente la convenzione. Aggiungo che ci costituiremo parte civile al fianco di questo cittadino nell’eventuale processo penale che verrà instaurato a seguito di questi fatti gravissimi. Il danno che questo medico ha provocato al suo paziente è un episodio raccapricciante e inaccettabile e rappresenta esattamente l’opposto rispetto al quotidiano immane sacrificio che i medici pugliesi stanno sostenendo in questo periodo drammatico. Egli ha dunque danneggiato non solo un cittadino, fatto gravissimo, ma anche tutti i suoi colleghi che onorano il camice bianco e il giuramento di Ippocrate. Esprimo quindi anche a tutti i medici e sanitari pugliesi il mio dolore per quanto accaduto perché so che essi stanno soffrendo per questo evento assurdo che non trova alcuna giustificazione”.

MAZZEI: “I MEDICI NON SONO QUESTI”

Il segretario di Puglia Popolare, LUIGI Mazzei, abita a Calimera ed è sconvolto dalla notizia: “I medici sono coloro che stanno combattendo in prima linea contro un mostro come il COVID-19 mettendo a repentaglio la loro incolumità. Sono coloro che hanno perso la vita per tentare di salvare le vite umane.

Questa violenza non può appartenere a chi ha fatto il giuramento d’Ippocrate ‘di prestare in scienza e coscienza la mia opera’. ESPRIMO LA MIA PIÙ FERMA CONDANNA!”.