LECCE -«“Noi la crisi non la paghiamo!” era lo slogan utilizzato dagli studenti del movimento dell’Onda, la protesta studentesca che nell’autunno 2008 ha riempito le piazze italiane in seguito ai tagli all’istruzione operati dal Governo Berlusconi – dichiara Alice Carlucci, Coordinatrice di LINK Lecce – LINK nasce proprio da quel movimento: due anni dopo si sarebbe tenuto il primo congresso dell’associazione, che per tutta la sua storia ha denunciato lo stato di definanziamento degli Atenei italiani. A dieci anni dalla nostra fondazione, assistiamo al primo concreto finanziamento per il diritto allo studio: un passo necessario, arrivato spaventosamente tardi, e ancora timido di fronte a tutte le esigenze che presenta un’Università troppo a lungo sottoposta alle nefandezze dei Governi. Comunque, un primo passo in avanti che accogliamo positivamente, a patto però che si provveda a un ragionevole e veloce utilizzo di questi fondi».

«Per questo motivo oggi, noi di LINK Lecce, inauguriamo la nostra campagna “Noi la crisi non la paghiamo”. Lo facciamo per tutelare, come sempre, i diritti fondamentali degli studenti a garanzia della dignità della vita universitaria, anche e soprattutto in questo contesto di grave recessione economica che pesa e inevitabilmente peserà sulle spalle nostre e delle nostre famiglie. Le proposte da noi avanzate sono volte a suggerire un utilizzo realmente efficace dei fondi che presto gli Atenei percepiranno dal Governo – dichiara Matteo Tommasi, esecutivo di LINK Lecce e Consigliere degli Studenti UniSalento – Lo stesso MUR ha previsto un calo delle immatricolazioni del 20% se non si interviene immediatamente per sostenere tutti gli studenti colpiti dalla crisi. In situazioni straordinarie, sono necessari interventi straordinari: il parametro di tassazione basato sull’Attestazione ISEE è diventato repentinamente obsoleto. Per noi, quindi, “sostegno” significa innanzitutto aumento considerevole della NO TAX AREA, riduzione dei requisiti di merito per l’erogazione delle borse di studio ADISU e contributo agli studenti in difficoltà nell’acquisto di strumenti adeguati alla fruizione della teledidattica e della cultura digitale. Abbiamo depositato formalmente queste e altre proposte presso le istituzioni locali e nazionali».

«Ora che il sistema universitario ne ha l’occasione, siamo convinti che debba iniziare una nuova era per gli Atenei italiani, a partire dal nostro. – dichiara Giorgio Fuso, esecutivo di LINK Lecce – Per questo motivo, in tutti i consessi in cui siamo eletti come rappresentanti UniSalento, chiediamo la costituzione di un fondo di contrasto all’abbandono accademico, a disposizione della commissione Diritto allo Studio, per poter esonerare dal pagamento delle tasse tutti quelli studenti che dimostreranno di trovarsi in grave disagio economico a causa della crisi. Inoltre, dopo aver ottenuto nel 2017 l’ampliamento a 16mila euro della soglia ISEE per la no tax area, chiediamo un’ulteriore estensione. Adesso ne abbiamo la possibilità, oltre che la necessità. Alla Regione Puglia abbiamo poi indirizzato varie richieste, discusse durante due tavoli tecnici tenuti con l’Assessore Sebastiano Leo, relative sia alle tutele che devono essere garantite agli studenti beneficiari dei servizi ADISU – come la monetizzazione dei servizi di cui non hanno potuto usufruire in questa quarantena – sia alle garanzie che devono essere date a tutti gli studenti universitari. Constatiamo con forte amarezza che, dopo mesi, ancora nulla di tangibile è giunto alla popolazione studentesca. Con la campagna “Noi la crisi non la paghiamo” intendiamo amplificare e far sentire ancor più la voce di studenti e studentesse, per ribadire la necessità di un urgente e indispensabile cambio di rotta».