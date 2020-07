L’ex bomber Bresciani incontra una delegazione dell’ A.C. Nardò: un incitamento per andare avanti

NARDÒ – Il Club Manager dell’A.C. Nardò Marco Cavalera, il main sponsor Cesare Barbetta, il Presidente Salvatore Donadei e l’ex calciatore Giorgio Bresciani hanno tenuto un incontro per parlare di calcio neretino. Il Nardò continuerà a giocare in serie D, nonostante la tempesta e i gravi problemi che hanno attanagliato tutto il mondo del calcio.

È stata una visita molto gradita, presso il Diciannove58, la nuova struttura dell’A.C. Nardò, quella da parte di Giorgio Bresciani, ex punta di ottimo livello in serie A, con militanza nelle fila del Torino, Napoli, Cagliari, Bologna, Atalanta. ‘Bomber’ Bresciani, omaggiato col gagliardetto del Nardò calcio, ha incoraggiato tutti e ha espresso vicinanza ai colori neretini in questo delicato momento, oltre ad aver incontrato, come si vede in foto, una delegazione della società dell’A.C. Nardò, formata dal Club Manager Marco Cavalera, dal main sponsor Cesare Barbetta e dal Presidente Salvatore Donadei. Presenti anche il DG Silvano Toma, Il DS Andrea Corallo, l’Amministratore Delegato Antonio Vincenti e l’Amministatore Unico Alessio Antico.