Incendio nelle campagne di Gallipoli, Specolizzi: “Epilogo inevitabile con le politiche di Emiliano”

LECCE – “Proprio ora, mentre vi scrivo, decine e decine di alberi d’olivo vengono divorati dalle fiamme nella campagna che da #Gallipoli si estende verso Lecce”. Daniela Anna Specolizzi, professionalità tra le più attive nel mondo dell’agricoltura, in campo alle regionali pugliesi con la lista del candidato presidente Raffaele Fitto, parte dalla cronaca di oggi per denunciare quello che non è stato fatto fino ad oggi.

“È l’epilogo naturale, scontato quasi, di un abbandono strutturale delle nostre terre. La mancanza di politiche attive volte a tutelare il territorio e ad aiutare gli agricoltori nella ripartenza ha generato questo disastro. La colpa di tutto ciò non è da attribuire alla #Xylella ma al batterio dell’ #inefficienza, al virus dell’#incompetenza, alla malattia dell’#incapacità di chi doveva e non ha agito, di chi poteva e non ha fatto, di chi ha preferito il consenso al coraggio di scegliere.

Adesso l’emergenza è spegnere gli incendi, tagliare i rami secchi, pulire le campagne.

Ma da domani è tempo di #rinascita, è tempo di lasciare spazio all’azione sana e concreta….è tempo di buona politica! Per il nostro paesaggio, per la nostra economia, per i nostri figli”.