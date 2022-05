Alla scoperta del Salento: la carsificazione (II Parte)

LE VORE

La ‘vora’ è il nome dialettale salentino attribuito a un inghiottitoio, denominato con termini italiani ‘aviso’, ‘ausu’, ‘oria’, ‘ora’, e con termini scientifici internazionali ‘sink’ o ‘sinkhole’.

Tali denominazioni sono tutti sinonimi che indicano un’apertura verticale del terreno, che si apre nelle aree depresse delle doline, nelle quali affluiscono le acque di superficie fluviali e pluviali.

Nel Salento l’acqua non incanalata in corsi organizzati può scorrere liberamente e ristagnare su aree composte dai ‘depositi marini terrazzati’, costituiti da sedimenti sabbiosi e limosi fossilizzati che compongono lo strato di rocce non carbonatiche, non solubili e non carsificabili.

L’acqua di superficie può provocare depressioni nel terreno e assottigliare così lo strato che fa da tetto ad eventuali grotte presenti nell’epicarso sottostante. Attraverso varchi aperti tra le rocce carsificabili può penetrare nel sottosuolo e, agendo sul calcare e sulle altre sostanze solubili, dissolverle incrementando il fenomeno della carsificazione. L’acqua, penetrando attraverso le vore e quei percorsi articolati che riesce ad aprire nel sottosuolo, fino all’interno dello spessore comprendente la zona vadosa e la zona freatica, può confluire nella falda acquifera e determinare possibili travasi tra la falda di acqua dolce superficiale e la falda profonda salino-dolce.

L’assetto complesso che mette in comunicazione gli strati di superficie di un territorio con quelli profondi attraverso i sistemi idrogeologici che penetrano nei sistemi geomorfologici di rocce carsificabili è definito “carsismo di contatto” o “di bordo” (border kerst). Marcati e intensi fenomeni di carsificazione si possono verificare, infatti, proprio nelle aree di contatto tra le unità composte da rocce non carsificabili, che favoriscono la circolazione di reti fluviali di superficie, e le unità composte da rocce carsificabili, che favoriscono la formazione delle vore con afflussi di acque endoreiche nel paleocarso e incrementano la portata dei flussi ipogei.

Le reti endoreiche in superficie, gli inghiottitoi carsici aperti nella interfaccia atmosfera-litosfera, lo strato del paleocarso e le falde freatiche superficiali e profonde costituiscono il complesso dei sistemi idrogeologici da considerarsi necessariamente tra loro interconnessi.

Da ciò si deduce che interventi fatti sulla rete idrografica di superficie influiscono direttamente anche sulla dinamica evolutiva delle forme carsiche ipogee, rendendo modificabili per mano antropica i processi geomorfologici naturali sviluppati nel territorio nell’arco di milioni di anni.

SISTEMI IDROLOGICI ARTIFICIALI

Antichi interventi

Interventi di canalizzazioni mirati a favorire il deflusso di acque di superficie in inghiottitoi carsici o in bocche di pozzi assorbenti, aperti per aumentare le loro capacità drenanti, sono stati effettuati sin dai tempi remoti, ma senza una particolare regolamentazione.

Cosimo De Giorgi, Sovrintendente alle Antichità, durante i lavori di scavo svolti intorno al 1900 in Lecce, in preparazione del terreno che doveva accogliere la costruzione della Banca d’Italia, rilevò l’esistenza di una canalizzazione preromana ricavata nel substrato roccioso a 1,5 metri di profondità e diramata in quattro direzioni con pendenza verso sud-est, eseguita per incanalare le acque verso quattro corrispondenti inghiottitoi carsici presenti nel territorio.

Interventi recenti

L’orientamento a intervenire sul territorio per bonificarlo, risanando i terreni paludosi e incanalando le acque ristagnanti verso gli inghiottitoi carsici, si manifestò in forma regolamentata solo alla fine dell’Ottocento, quando furono applicate le leggi erogate allo scopo dal Regno d’Italia.

Nel Salento un notevole intervento si ebbe a partire dal 1882 nell’area di Maglie, dove furono create delle canalizzazioni nei terreni agricoli per far confluire le acque ristagnanti nell’area depressa posta ai piedi della Dorsale Maglie-Castiglione d’Otranto.

Nell’area urbana della stessa Maglie la sistemazione idraulica avvenne con canalizzazioni orientate verso i vari inghiottitoi limitrofi, come le vore Li Pigni, Capece, Varre, Macello.

Vi furono costruiti anche pozzi assorbenti di supporto per aumentare la portata di smaltimento idrico delle vore e favorire lo scarico diretto al di sotto dell’interfaccia acqua dolce-acqua salata.

Un altro intervento di bonifica idraulica, fatto nei primi decenni del Novecento dal ‘Consorzio di Bonifica Arneo’ e che divenne esemplare per molti enti e amministrazioni comunali, interessò il risanamento delle aree paludose estese a ovest di Copertino, dove si aprono gli inghiottitoi denominati “Vora Grande” e “Vora Piccola”.

Dal ‘Consorzio di Bonifica Ugento-Li Foggi’ furono poi risanate le malsane paludi della costa ionica estese tra Gallipoli e Ugento, oltre che quelle interne nell’area di Collepasso, da cui ha origine il Canale dell’Asso, che si estende verso l’area di Nardò sul prolungamento di una linea di faglia che segue l’andamento ad arco descritto da un’ampia cella geomorfologica avente il centro nel mare Ionio, a sud di Gallipoli e a ovest del Capo di Leuca.

SITUAZIONE ATTUALE

Interventi necessari a favorire un regolare drenaggio delle acque di superficie che possono ristagnare a lungo su vaste aree del territorio salentino coperte dallo strato pleistocenico dei ‘depositi marini terrazzati’, sono quelli che mirano a favorire l’incanalamento verso i naturali inghiottitoi carsici, che si trovano lungo i bordi che separano tali aree composte da sedimenti non solubili dalle aree in cui affiorano le rocce carsificabili.

Nelle mappe litologiche del Salento (v. mappa I.S.P.R.A) le linee dove si aprono le vore sono descritte dalle numerose faglie che solcano il territorio, le quali creano una condizione di frammentazione della composizione litica, tale da far risalire alle origini delle distinte formazioni rocciose di cui abbiamo parlato nella prima parte di questo studio e di far affiorare il ricordo delle fasi geologiche in cui il Salento assunse una configurazione di isole composte in ‘arcipelago’.

Oggi possiamo riconoscere nelle più alte vette delle Serre salentine i centri delle isole all’epoca emergenti sul livello del mare e nelle aree circostanti che le delimitano (le paleo-coste marine nell’attuale area continentale) i profili delle fosse riempite dai sedimenti marini lasciati in fase di ritiro delle acque. Possiamo così distinguere le aree più stabili composte da rocce compatte che esercitano spinte in compressione o in allontanamento (secondo la direzione delle freccine nere che contornano le linee di faglia di contatto) dalle aree meno stabili, composte dai depositi di detriti marini che risultano essere meno compatti rispetto alla rocciosa composizione litica dell’adiacente paleocarso. La minore compattezza dei materiali di cui sono composti i depositi marini fossilizzati conferisce loro l’elasticità necessaria ad assorbire le spinte esercitate dalle rocce compatte lungo i bordi delle aree di contatto, determinate dall’espansione naturale di celle geomagnetiche interagenti, che con le vibrazioni emesse dai loro centri contribuiscono a configurare il territorio. Essendo la Terra un ‘sistema complesso’, in cui ogni sua parte è necessariamente interconnessa, anche il Salento, con le dovute proporzioni insite nei ‘sistemi frattali’ in cui è suddivisa la litosfera, risente delle vibrazioni e delle modifiche sismo tettoniche determinate dall’attività elettromagnetica dell’unica griglia planetaria che l’avvolge. L’attività delle celle geomagnetiche e geomorfologiche circolari vibranti ad ‘armonica sei’ incide sulle modifiche ambientali delle formazioni carsiche continentali composte da doline, da vore e da grotte e sulle modifiche ambientali delle formazioni carsiche costiere, determinando implosioni di volte di copertura nelle grotte continentali e litoranee e distacco, con improvvisi crolli, di parti di falesie affacciate sul mare.

Per approfondimenti sul rapporto ‘celle geodetiche e megalitismo’ :

Marisa Grande “L’orizzonte culturale del megalitismo” Besa Editrice, Nardò 2008;

Marisa Grande, “L’antica organizzazione geodetica del Salento” in Anxa n° 11-12 novembre-dicembre 2008 -e seguenti nel 2009

Per approfondimenti sul rapporto ‘celle geomagnetiche, celle geomorfologiche e dinamica sismo tettonica’:

Marisa Grande, “La precaria armonia del cosmo”, Besa Editrice, Nardò 2012

Blog attivo dal 2012:

http://synergeticart.wordpress.com