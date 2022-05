LECCE – Cala il sipario sulla terza edizione di FoodExp – Food Life Experience, l’evento dedicato al food, al wine e all’ospitalità d’eccellenza, nato da un’idea di Giovanni Pizzolante, consulente nell’hospitality management. Per due giorni il Chiostro dei Domenicani di Lecce ha accolto gli operatori e gli appassionati del settore che, nella città salentina, hanno potuto confrontarsi con le stelle del mondo della ristorazione, dell’hôtellerie e dell’enogastronomia di qualità. Protagonisti dell’edizione 2020 i giovani talenti e le nuove sfide per i professionisti di domani direttamente coinvolti nella manifestazione anche grazie a un progetto realizzato in sinergia con gli Istituti Alberghieri e l’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia. Dalla panificazione alla cucina stellata, dai palchi all’arte della fotografia, ricca la due giorni che ha visto l’assegnazione del Premio FoodExp alle personalità che si sono distinte nella ristorazione, dell’hôtellerie e nell’impresa.

