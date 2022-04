Tragedia nel Capo di Leuca: 38enne muore folgorata mentre si asciuga i capelli col phon

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Muore folgorata mentre si asciuga i capelli con il phon. Un tragico incidente domestico che è costato la vita ad una donna di 38 anni, per la quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il dramma si è consumato attorno alle 20 in un’abitazione in via Xxiv Maggio, a Gagliano del Capo. La vittima, Imma Bisanti, del posto, pare si trovasse in bagno, quando avrebbe messo i piedi nell’acqua, proprio mentre stava utilizzando un phon per asciugarsi i capelli. Tanto è bastato per essere investita da una forte scarica elettrica, rivelatosi fatale.

L’allarme lanciato dai genitori che vivono con lei ha attirato sul posto i soccorritori del 118 della postazione di Gagliano del Capo, ma per la sfortunata non c’era più nulla da fare.

La zona, per i dovuti accertamenti, è stata raggiunta dai carabinieri nonché dai vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Tricase e dagli agenti della locale polizia municipale.

La notizia si è presto diffusa nel piccolo comune del Capo di Leuca, lasciando attoniti tutti coloro che conoscevano la 38enne come una ragazza solare.

