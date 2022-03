Concessioni balneari, Fornari bacchetta il Pd: “Hanno cambiato idea sulla delibera votata?”

LECCE – L’avvocato Giuseppe Fornari esprime disappunto per l’atteggiamento del Pd sulla delibera della maggioranza relativa alle concessioni balneari: “Leggo che sul tema delle concessioni balneari il Partito Democratico esprime un dissenso rispetto alla scelte fatte dall’Amministrazione Comunale e che (testualmente) “nei prossimi giorni una delegazione del partito e del gruppo consiliare insieme al vicesindaco Signore incontrerà il sindaco Carlo Salvemini per un confronto volto a trovare le soluzioni più idonee nel solco voluto dal governo Conte”.

Pongo allora alcune domande agli amici del PD di Lecce che (forse vale la pena ricordarlo) sono in maggioranza ed esprimono il vicesindaco ed un assessore in giunta e 4 consiglieri comunali.

1. Come hanno votato gli assessori del Partito Democratico rispetto alla delibera oggi criticata dal partito (presente tutto lo stato maggiore) ?

2. Perché questa presa di distanza prima di parlare con il Sindaco Salvemini?

Prima si spara ad alzo zero e poi si tende la mano?

3. Gli Assessori e i Consiglieri comunali del PD hanno mai espresso al Sindaco Salvemini con questa nettezza la loro differente opinione rispetto alla scelta che si stava assumendo?

4. Come ben sa il gruppo dirigente del PD la normativa (italiana ed eurounitaria) e le interpretazioni giurisprudenziali di Tar, Consiglio di stato, con alcuni interventi delle procure della Repubblica, hanno reso la situazione un vero e proprio garbuglio giuridico.

Questo groviglio giuridico andrà risolto con una nuova legge come

lo stesso sindaco ieri ha auspicato. Non sarebbe utile indirizzare le proprie energie in questa direzione?

6. La delibera di indirizzo non è stata forse presentata alla maggioranza e poi portata in giunta senza alcuna forzatura?

7. Convengono gli amici del PD che la sentenza del TAR non modifica al momento il quadro giurisprudenziale di riferimento?

8. Convengono, infine, che in un governo di coalizione (del quale il PD è parte) non si impone il proprio punto di vista, ma lo si offre al pari di altri e che, alla fine di questo processo, è poi il sindaco che fa sintesi?

Sono sicuro che riceverò risposte utili ad un confronto sereno”.