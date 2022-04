Covid, sale l’indice di positività: 1.661 positivi in Puglia, 102 nel leccese. Stabili i ricoveri in regione:

PUGLIA – Il SARS-CoV-2 continua a circolare, ma con il vaccino dovrebbe avere i mesi contati. Bisogna resistere ancora un poco: i nuovi focolai non mancano in Puglia. Il numero di ricoverati resta stabile 1.619. Aumentano ogni giorno di più i guariti: 35.490. L’indice di positività, con 10.836 test, sale al 15,33% rispetto al 13,22% di ieri, al 7,75% di martedì, al 15,56% di lunedì e al 12,65% di domenica.

Il numero dei decessi cala a 21 rispetto ai 23 di ieri, ai 34 di martedì, ai 47 di lunedì, ai 12 domenica, ai 25 di sabato, ai 26 di venerdì, ai 19 di giovedì.

Cala a 102 il numero dei nuovi positivi in provincia di Lecce, rispetto ai 148 di ieri, e vengono registrati 2 decessi rispetto ai 4 di ieri.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA DEL 31 DICEMBRE 2020

Oggi, giovedì 31 dicembre, sono stati registrati 10.836 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.661 casi positivi: 698 in provincia di Bari, 108 in provincia di Brindisi, 226 nella provincia BAT, 298 in provincia di Foggia, 102 in provincia di Lecce, 225 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 21 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.044.314 test.

35.490 sono i pazienti guariti.

53.002 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 90.964, così suddivisi:

35.127 nella Provincia di Bari;

10.500 nella Provincia di Bat;

6.501 nella Provincia di Brindisi;

20.016 nella Provincia di Foggia;

7.090 nella Provincia di Lecce;

11.115 nella Provincia di Taranto;

518 attribuiti a residenti fuori regione;

97 provincia di residenza non nota.