Mafia, droga ed estorsioni nel nord Salento: Cassazione conferma 48 condanne e annulla (parzialmente) tre sentenze

SQUINZANO (Lecce) – Giunge in Cassazione la doppia imponente indagine antidroga e antimafia ribattezzata “Vortice Déjà-vù, “Paco” e “Déjà-vù ultimo atto” con cui i carabinieri del Ros smantellarono i sodalizi criminali attivi fino a qualche anno fa nei comuni del Nord Salento, in particolare a Squinzano. Dopo la sentenza della Corte d’Appello sono 48 i ricorsi dichiarati inammissibili dai giudici della quinta sezione della Suprema Corte per Alessandra Amira Bruni; Saida Bruni; Gianluca Candita; Fabio Caracciolo; Vincenzo Carone; Simone Casilli; Vladimiro Cassano; Antonietta Ceschi; Patrick Colavitto; Mario Conte; Damiano De Blasi; Danilo Campanella De Santis; Liliana De Tommasi; Gaetano Diodato; Angelo Di Pierro; Salvatore Elia; Stefano Guadadiello; Gianluca Levante; Marino Manca; Giuliano Fabio Marra; Ivan Miglietta; Luca Mita; Angelo Napoletano; Stefano Napoletano; Sergio Notaro; Cosimo Emiliano Palma; Antonio e Patrizio Pellegrino; Antonio e Franco Pierri; Nicola Pierri; Fahti Rahmani; Stefano Renna; Alberto Russo; Cedric Savary; Paolo Scazzi; Mario Sirsi; Andrea Spagnolo; Emanuela Spalluto; Cosimo Vincenzo Stippelli; Gianluca Tamborrini; Francesco Taurino; Luigi Taurino; Giovanni Tramacere; Walter Tramacere; Andrea Valentino; Emiliano Vergine e Stefania Viterbo.

I giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza impugnata nei confronti di Roberto Napoletano per la detenzione delle armi e con rinvio alla Corte d’Appello per il merito (avvocati Antonio Savoia ed Elvia Belmonte); nei confronti di Antonella Notaro limitatamente alla revoca della confisca nella parte in cui non dispone la restituzione del bene confiscato (un immobile a Squinzano), difesa dall’avvocato Viola Messa; e per Ilde Saponaro sulla rideterminazione della pena con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d’Appello di Taranto (avvocati Antonio Savoia e Ladislao Massari).

L’indagine “Déjà vu”, cui è poi seguita quella denominata “Vortice”, è stata coordinata dagli allora sostituti procuratori Guglielmo Cataldi e Giuseppe Capoccia (ora rispettivamente procuratore aggiunto della Dda di Lecce e Procuratore capo a Crotone) e condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce insieme agli uomini del Ros di Lecce, supportati dai colleghi del Reparto operativo e della Compagnia di Campi Salentina. Gli investigatori hanno tracciato le nuove rotte del traffico di droga tra il nord Salento, passando per Brindisi, Taranto e Lecce. Gli interessi per gli affari illeciti hanno portato ad una fase di pax mafiosa in cui l’ascia di guerra è stata sotterrata per adottare la strategia dell’inabissamento, di accordi e alleanze anche fra gruppi un tempo in guerra.

L’inchiesta ha consentito di smantellare un presunto sodalizio specializzato nello spaccio attivo a cavallo fra le due province di Brindisi e Lecce. Nelle pieghe dell’inchiesta, inoltre, comparivano i dettagli sul duplice tentato omicidio di Marino Manca e Luca Greco avvenuto nel settembre del 2012. L’agguato sarebbe maturato nell’ambito della lotta per il controllo a Squinzano e nelle zone limitrofe dell’attività di spaccio. Un regolamento di conti commissionato da Sergio Notaro accusa però caduta nel processo d’appello.

Il collegio difensivo era completato dagli avvocati Antonio Savoia, Cosimo Casaluci, Giuseppe Presicce, Rita Ciccarese, Andrea Starace, Francesco Tobia Caputo, Gabriella Mastrolia, Pantaleo Cannoletta, Angelo Vetrugno, Ladislao Massari, Paolo Cantelmo, Antonio Romano, Giuseppe De Luca, Donata Perrone, Carlo Reho, Luigi Ingrosso, Benedetto Scippa, Laura Minosi, Francesco D’Agata, Giuseppe Talò, Francesca Conte, Giancarlo Dei Lazzaretti, Fulvio Pedone, Alessandro Costantini Dal Sant, Alexia Pinto, Cosimo Rampino, Paolo Spalluto, Elvia Belmonte, Silvio Caroli, Mario Ciardo, Michele Palazzo, Cosimo Casaluci, Andrea Capone, Cosimo Castriganò e Ivan Feola.