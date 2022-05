Tito Schipa, quel piccolo gigante leccese famoso in tutto il mondo

LECCE – Il 3 Gennaio del 1966 giunsero a Lecce, per i solenni funerali, le spoglie mortali di Tito Schipa, il tenore leggero più importante del mondo. Già, Schipa morì a New York il 16 Dicembre del 1965, ma, la sua salma fu trasferita prima a Napoli e solo successivamente per i solenni funerali, nel Salento. La chiesa di Santa Croce ospitò la liturgia e prima e dopo, Lecce, si trasformò in un fiume di persone che omaggiarono la grandezza del piccolo Tito.

Non si potrà fare mai abbastanza per celebrare un uomo che faceva sognare i palcoscenici più importanti in America, un uomo che per tanti versi visse nell’olimpo della musica e del teatro. Anche il cinema fu parte integrante della carriera di Tito Schipa. Uomo libero, Schipa era libero muratore, frequentava logge massoniche in Argentina, America ed anche in Italia, nel suo Salento: lo storico Mario De Marco, assieme al sottoscritto, ebbe a pubblicare la sua apparenza alla Loggia “Mario Pagano”. Poi, il fascismo della dittatura scoraggiò per lui e per l’amico Achille Starace tale appartenenza, quanto meno in Italia.

Tuttavia, un genio, un usignolo, un essere capace di divenire altro da sé sul palco e proiettare lo spettatore in una dimensione altra. Un uomo capace di osare, di andare oltre, di far sognare il pubblico.

E Lecce? La città natale sempre amata dall’artista doveva sapere, doveva conoscere il suo successo, a Lecce si doveva sapere che Tito trionfava sulle scene a livelli planetari. Lecce amatissima dall’artista si vide regalare il Liceo Musicale finanziato proprio dallo stesso Tito Schipa.

La canzone napoletana, i picchi del successo dell’attore e del cantante lirico, il mattatore, l’attore di cinema, l’artista a tutto tondo, anche nella sua travagliata vita privata, tutto riassumeva un’esistenza da genio indiscusso.

Il suo funerale a Lecce, come detto, è ricordato anzitutto per la commozione e la grande partecipazione dei leccesi.

Chissà se i giovani musicisti di oggi sanno che il più grande tenore di grazia di tutti i tempi era leccese, un leccese doc che non solo non rinnegava le proprie radici, anzi, ove possibile, le sbandierava.

Tito Schipa è sepolto nel cimitero monumentale di Lecce nei pressi della Chiesa di San Niccolò e Cataldo, la sua tomba ricorda la forma di un pianoforte con una chiave di violino.

Nella cultura odierna, al di là di qualche passerella borghese, poco, sempre poco si fa per certi uomini che sono stati capaci di sfiorare livelli aulici, elettivi, aristocratici e più che vitali. Tito Schipa, per la sua statura poteva essere considerato piccolo, per il suo genio è il più grande fra i giganti del suo tempo e del nostro.

