Riaprono le spiagge, per i salentini è già estate: tutti sulla sabbia e sugli scogli per la tintarella. Ecco le regole da seguire

SALENTO – I salentini sono quasi tornati alla vita di sempre, con i loro fine settimana in riva al mare, oggi ancora di più, visto che nelle scorse ore è stato dato il via libera agli stabilimenti balneari (anche se molti gestori di lidi hanno deciso di aspettare un’altra settimana). In spiaggia vige l’obbligo di indossare la mascherina se si va al bar o a fare una passeggiata, mentre la si può togliere mentre si fa il bagno e sotto l’ombrellone. Nonostante sia improbabile contrarre il virus all’aria aperta, come ha spiegato Burioni, si cerca di essere prudenti per evitare una risalita del contagio. Alcune strutture potrebbero sottoporre i clienti alla misurazione della temperatura, ma la regola è facoltativa: l’importante è stare all’aria aperta. La stagione balneare in Puglia è cominciata ufficialmente ieri, 15 maggio 2021, dopo mesi di restrizioni e con il coprifuoco ancora in piedi (anche se in tanti frequentano le spiagge già da aprile).

I salentini hanno colto l’occasione della domenica senza pioggia (ieri il tempo era nuvoloso): in mattinata si sono riversati in migliaia sulle spiagge. Nelle marine di Nardò è un’estate diversa: quest’anno è arrivata la bandiera blu. Non si possono ancora consumare bevande e cibo all’interno dei locali: le multe sono salatissime (500 euro a testa). Tutti puntano a una discesa della curva del contagio: un’incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti potrebbe significare zona bianca, cioè libertà totale. Per ristoranti è una domenica da tutto esaurito. Non manca nulla per una ripresa economica che parta dal turismo.