Negli oceani un termoregolatore naturale del clima della terra

L’8 giugno si è svolta la Giornata mondiale degli oceani, proposta nel 1992 dal Canada’s International Centre for Ocean Development (ICOD) e dall’Ocean Institute of Canada (OIC) presso il Vertice della Terra, la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) a Rio de Janeiro, Brasile, poi riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2008.

La giornata internazionale sostiene l’attuazione di tutti i paesi del mondo a perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e promuove l’interesse pubblico nella gestione dell’oceano e delle sue risorse (Wikipedia)

La necessaria attenzione posta alle cause innaturali, prevalentemente di origine antropica, del riscaldamento globale fa passare in secondo ordine le dinamiche naturali della Terra e in particolar modo le dinamiche intrinseche, preposte all’equilibrio termico degli oceani e dell’intero pianeta.

In tal caso mi riferisco alla cosiddetta “pompa biologica”, o “circolazione termoalina” o “nastro trasportatore delle acque profonde degli oceani.”

Considerato che alcune ricerche avevano indotto a mettere in dubbio la teoria che sostiene la sua esistenza, è necessario chiederci se il non aver rilevato sperimentalmente l’evidenza del suo passaggio in alcuni punti dell’Oceano Atlantico inficia la veridicità della sua esistenza o sono state le anomalie dovute alle turbolenze climatiche del periodo che sta attraversando la Terra ad aver disturbato l’evidenza della continuità del suo flusso durante la specifica ricerca.

Non essendo facile risolvere l’enigma per verificare sperimentalmente la sua attività nello stato attuale a livello globale, dobbiamo far ricorso alle ricostruzioni storiche e risalire, secondo l’orientamento suggerito dai filosofi greci, all’archè, ossia al momento più remoto della paleo-storia in cui si trova la testimonianza della sua esistenza.

Tra sperimentazione e intuizione

L’orientamento sollecitato dai filosofi greci a risalire alle cause dei fenomeni della natura, ci spinge ad indagare con rigore nelle dinamiche degli eventi che si susseguono nel variegato mondo dei fenomeni, con una forma d’indagine collaterale al metodo applicato dalla scienza attuale, riguardante il rigoroso processo dell’osservazione, della sperimentazione e dell’inferenza.

Non meno rigoroso, a detta di Platone doveva essere il metodo applicato da Parmenide, da lui definito «venerando e terribile», per l’applicazione di una logica stringente derivata dalla sua elevata razionalità.

Lo stesso Parmenide, però, diceva che per scrivere il “Poema sulla natura” si era fatto guidare da Dike, la dea della giustizia garante dell’ordine cosmico e dell’ordine logico, ossia, detto in termini moderni, si era fatto ispirare dall’intuizione, la dote meta-empirica che insieme alla razionalità lo poteva condurre lungo la via della sapienza necessaria nella ricerca della verità.

Il metodo svolto dai primi filosofi, matematici, astronomi…., per giungere al “pensiero scientifico dell’epoca” implicava la conoscenza delle origini dei fenomeni sperimentati e, per dirlo ancora una volta nei termini attuali, si allargava fino ad includere il settore umanistico della filosofia della scienza e della storia, per abbracciare l’intero campo della gnoseologia.

Eraclito, filosofo del “divenire” e assertore dell’osservazione dei fenomeni tramite i sensi (condizione che conduce al metodo sperimentale e agli strumenti di osservazione come estensione massima dei sensi), pur partendo dalla posizione opposta rispetto alla “filosofia dell’essere” di Parmenide, ossia rispetto alla teorizzazione scaturita dalla razionalità e dalla logica che guidano, con pensiero convergente, verso verità astratte, prescindendo dalla sperimentazione, in considerazione che non potesse esistere un fenomeno di natura se non in virtù dell’esistenza del suo contrario e che entrambi, pur scontrandosi, si unificano, applicando un pensiero che oggi possiamo definire ”divergente, laterale, creativo”… pervenne anch’egli ad un concetto ideale che includeva una rara sintesi tra i contrari.

Rifacendosi proprio alla “dottrina dei contrari” in continuo conflitto tra loro (polemos), ma accettando un’insita verità in entrambi, egli auspicava la loro fusione armonica, una sintesi nella quale riconoscere un’unità assoluta, una singolarità perfetta, derivante dall’ideazione perfetta dell’ente supremo.

Fatta tale premessa, volendo, pertanto, risalire alla storia di un remoto passato del pianeta per comprendere la natura e la dinamica di fenomeni che hanno cicli opposti e alternati di lunga durata, non facilmente osservabili durante la limitata scala temporale della vita dell’essere umano, ci dobbiamo avvalere delle ricostruzioni storiche fino a risalire, come suggerito dai filosofi greci, alle cause che li hanno determinati e che stabiliscono i ritmi della loro alternanza.

Nel caso specifico riguardante l’esistenza o meno del nastro trasportatore delle acque profonde secondo cicli di attività e di inattività, è necessario avvalersi delle ricostruzioni storiche più remote.

Dagli studi del Paleo clima è emerso che l’interruzione della circolazione termoalina è coincidente con le fasi glaciali della Terra, mentre la sua attività con le fasi temperate.

In particolare, è stato ricostruito che la ripresa della sua attività nel 12.000 a. C. mise fine alla lunga Glaciazione Würm.

La ricostruzione dello scenario dell’epoca indica che a seguito del ritiro delle grandi calotte ghiacciate, dovuto al clima temperato apportato dalla rimessa in moto della circolazione interoceanica, i residui dei ghiacci polari nord formarono nella Baia di Hudson, a nord del Canada, un fronte di iceberg che, fondendosi, riversavano acqua dolce in un Lago, denominato poi “Agassis”, drenato fino al Golfo del Messico dal fiume Mississippi.

Alla fine del millennio XI a.C, disciolto l’argine ghiacciato, l’immensa portata dell’acqua del lago si riversò, attraverso il fiume San Lorenzo, nel Golfo omonimo, corrispondente al punto dell’Oceano Atlantico dove la massa d’acqua salata del nastro trasportatore proveniente dalle aree polari si inabissava, decretando così la sua nuova interruzione.

Nell’arco di solo cento anni il nord subì il rapido raffreddamento del clima che determino la Glaciazione Breve, o Dryas recente, dalla durata di mille anni, ossia dal 9.000 all’8.000 a. C, il millennio durante il quale il nastro trasportatore delle acque profonde subì la sua inattività forzata.

Le cause della scomparsa rapida degli iceberg e della diversione del flusso delle acque, dal Mississippi al San Lorenzo, sono anche attribuite ad eventi esogeni, come un impatto cometario o di un asteroide, ma ciò che conta è poter comprendere che all’inattività forzata corrisponde il clima glaciale e alla sua normale attività di flusso interoceanico corrisponde, invece, il clima temperato.

Oggi le turbolenze climatiche del pianeta, prevalentemente dovute a cause antropiche, devono essere risolte limitando tutte le componenti che creano le anomalie, che innalzano fortemente la temperatura correlata all’abnorme aumento dei gas serra, ma particolare attenzione va posta anche ad attivare le accortezze necessarie a che le acque di fusione dei ghiacciai della terraferma abbiano libere vie di “immissione regolata” negli oceani per mantenere integro il flusso del nastro trasportatore delle acque profonde, termoregolatore naturale del pianeta.