Torna “Galatone in… pentola”: sagra gastronomica di piatti tipici, dolci e vino salentino

GALATONE (Lecce) – Dopo un’interminabile attesa di nove anni dall’ultima edizione, ritorna il tradizionale appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Galatone: “Galatone in… Pentola” è l’appuntamento enogastronomico nel cuore dei galatonesi e dei turisti che conoscono la città. Questa estate l’iniziativa riprenderà il suo cammino, nella cornice barocca di Piazza Santissimo Crocifisso.

Fornelli accesi quindi il 16 Luglio 2021 per la 26esima edizione di quella che è a pieno titolo è la festa del cibo galatonese. “GALATONE in… pentola” è certamente un appuntamento da non perdere, soprattutto per i tanti turisti che vorranno conoscere ed assaggiare la migliore cucina salentina. Negli stand si potranno degustare fritti, antipasti, primi e secondi della tradizione popolare, oltre ai tradizionali dolci del nostro territorio. Tutti i piatti saranno preparati con passione e sapienza antica dai ristoratori della città, utilizzando soltanto i prodotti genuini della nostra terra.

Link Sponsorizzato

“Per noi è un orgoglio ridare vita ad una delle tradizioni più belle della nostra città – dichiara con entusiasmo il presidente della Pro Loco Giovanni Schirinzi – e soprattutto siamo contenti di poter riproporre una sagra capace di valorizzare e far conoscere la cucina galatonese e salentina, oltre a far ammirare gli splendidi e affascinati monumenti del nostro centro storico”.

L’evento è inserito nel cartellone di eventi dell’Estate Galatea 2021 e gode del patrocinio della Città di Galatone, del Presidente del consiglio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del GAL Terra d’Arneo ed è organizzato nell’ambito della giornata nazionale

delle Pro Loco d’Italia.

1 of 1

Link Sponsorizzato