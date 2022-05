Piano Comunale delle Coste, spiagge libere e con servizi: la scelta “sociale” dell’amministrazione Salvemini

LECCE – È approdato oggi in commissione urbanistica il Piano Comunale delle Coste. Dopo l’esame in Commissione ed in Consiglio andrà in Regione e poi tornerà per approvazione definitiva. “Sono orgoglioso di questo piano che la nostra Amministrazione si accinge a licenziare – afferma il consigliere di maggioranza Gabriele Molendini – Un bellissimo lavoro dell’assessora Rita Miglietta, dei tecnici tutti, tanti incontri pubblici molto partecipati, i tanti contributi. Il Piano nella sua declinazione Comunale rappresenta una fedele applicazione su questa scala di quanto ha normato la Regione Puglia con il Piano Regionale e dello spirito della Legge di Guglielmo Minervini.

Guglielmo, un faro, un gigante, per tanti e per me che l’ho appoggiato e sostenuto. Dunque un piano equilibrato che tiene conto di tutti i portatori di interesse. Consente agli stabilimenti in zona ad erosione di rimanervi e di effettuarne il monitoraggio, perchè l’erosione sia sotto controllo.

Link Sponsorizzato

SPIAGGE LIBERE E LIBERE CON SERVIZI:

La Regione Puglia dice: almeno il 60% della linea di costa utile. Corrisponderebbe a ca.3.700 metri. Il Piano ne prevede oltre 4.750. Una scelta chiara. Una scelta di campo.

Link Sponsorizzato

COSA SONO LE SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI?

Sono il grande assente del litorale comunale. Ad oggi non ci sono. Sono spiagge libere anch’esse. Si entra e non si paga. Vuoi portare il tuo ombrellone e le sdraio? Ne sei padrone.

Qual è il plus? Chi lo desideri può noleggiare da un concessionario scelto con BANDO PUBBLICO ombrellone, spiaggina. Ma anche no, ed entrare con i propri, GRATIS.

Ma dove sta il PLUS? Sta nei servizi! Anche chi non ha i mezzi economici o la voglia di andare nello stabilimento balneare avrà a disposizione servizi igienici, docce, una pulizia accurata dell’arenile, il salvataggio in mare.

Se ne potevano fare fino al 27% della linea di costa utile, ovvero per circa 2.500 metri.

Si è scelto di destinarvene poco più di 1.400 metri.

“Le SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI una scelta politica e sociale ben chiara, per dare più a chi ha meno. Per offrire i servizi che si troverebbero nello stabilimento a chi vada col suo ombrellone in spiaggia libera – conclude Molendini – IL MARE DI TUTTI! Una scelta sociale, una scelta popolare. Per questo e per l’attenzione complessiva a tutti gli aspetti ambientali ne sono particolarmente fiero”.