Report covid Asl, continua la risalita: 729 residenti positivi, 106 a Lecce, 54 a Gallipoli. Aumenti i diversi paesi. 5 pazienti in Rianimazione al DEA, 28 ricoverati

LECCE – Sono 729 i cittadini presenti in provincia attualmente positivi al virus (per la maggior parte si tratta ormai di variante delta): 7 giorni fa erano 509. La risalita dei contagi continua anche in provincia di Lecce, come testimonia il report dell’Asl leccese che viene pubblicato ogni venerdì. Salgono i numeri anche nelle terapie intensive degli ospedali dedicati al COVID-19. Nel DEA di Lecce si passa da 1 a 5 malati gravi ricoverati nella Terapia Intensiva in una sola settimana. Lievitano i numeri dei ricoverati (che sono 28 totali) nelle strutture leccesi dedicate alla malattia scatenata dal SARS-CoV-2 e dalle sue varianti. A Galatina sono diventati 11 i ricoverati nel reparto Malattie Infettive, mentre a Lecce nello stesso reparto sono in 12. La salita delle ospedalizzazioni rappresenta la minaccia più grande, perché a settembre bisogna evitare di finire in zona gialla: l’economia salentina, già al collasso, difficilmente potrebbe sopportare nuove chiusure. È chiaro, però, che la quarta ondata si sta già affacciando sulla Puglia.

I NUMERI NEI PAESI

Purtroppo a Lecce crescono i positivi, da 87 a 106, dietro al capoluogo c’è Gallipoli, che passa da 23 a 54 pazienti attualmente positivi (tra cui molti turisti), poi Galatina, dove i malati di COVID passano da 12 a 34. Casarano con 26 residenti contagiati (erano 21 venerdì scorso). A Carmiano salgono da 12 a 18 i residenti contagiati. Sono diventati 15 i casi positivi a Nardò, una settimana fa erano 7; stesso numero a Salice Salentino dove una settimana fa erano 21. Cavallino cala da 20 a 14, come Maglie. Melendugno ha 13 positivi (due in meno rispetto a venerdì scorso), come Aradeo (che ne aveva 10) e Lizzanello, che ne ha 3 in meno rispetto alla settimana scorsa. I residenti positivi sono 12 a Morciano di Leuca (dove erano 4), sono diventati 11 a Sannicola (che ne aveva 4), come Leverano, Calimera e Surbo. Buone notizie per Bagnolo del Salento, che passa da 7 a zero contagiati.

Hanno 10 residenti positivi: Nociglia, Scorrano, Tricase e Porto Cesareo. I positivi sono 9 a Taurisano, 8 a Minervino di Lecce. A Monteroni, Ruffano, Ugento, San Cesareo di Lecce e Alessano sono 7 i residenti attualmente positivi. Sono a quota 6 cittadini COVID-positivi. Neviano, Otranto, Parabita, Soleto, Squinzano, Trepuzzi e Martano. Sono 5 i residenti positivi nelle comunità di Copertino, Guagnano, Matino, Novoli, Ortelle, Patù, Poggiardo Vernole e Veglie. Ne hanno 4 Alezio, Arnesano, Corsano, Castrignano dei Greci, Campi Salentina, Seclì, Taviano e San Pietro in Lama. Sono 3 i positivi in ogni paese ad Alliste, Botrugno, Cursi, Galatone, Martignano, Presicce-Acquarica e Santa Cesarea Terme. Sono 2 i residenti positivi a Gagliano del Capo, Giurdignano, Lequile, Melpignano, Salve, Sternatia e Zollino. Andrano, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Miggiano e San Cassiano. Tutti gli altri comuni sono COVID-free.

LA CORSA AL VACCINO

Continua la corsa al vaccino per arrivare alla vaccinazione di almeno l’80% dei salentini: questa percentuale ci metterebbe al riparo da un eccesso di ospedalizzazioni in autunno, perché nella maggior parte dei casi i vaccinati che contraggono il virus non sviluppano la malattia. Sono 932.429 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in ASL Lecce, di cui 510.590 prime dosi, 400.931 seconde dosi e 20.908 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 33.638 sono state somministrate nella fascia 12-19, 68.517 nella fascia 20-29, 79.793 nella fascia 30-39, 145.120 nella fascia 40-49, 174.313 nella fascia 50-59, 162.325 nella fascia 60-69, 151.830 nella fascia 70-79, 94.880 nella fascia 80-89, 22.013 negli over 90.

Il report è a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ASL Lecce.