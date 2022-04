Gambero Rosso: la pizza più buona della Puglia è a Lecce

LECCE – La nona edizione per la guida Pizzerie d’Italia 2022 di Gambero Rosso vede il Salento tra i protagonisti.Al vertice della classifica “Tre Spicchi 2021” per la Puglia c’è il locale salentino: “400 gradi” di Lecce, creato da Andrea Godi e che ha avuto anche una buona affermazione anche su scala nazionale, arrivando a cinque punti dal primo classificato.Secondo l’undicesima edizione della guida, il locale salentino, ha avuto un punteggio di 91 classificandosi al primo posto regionale. Pizzerie d’Italia 2022, in questa nuova edizione, racconta la “nuova normalità” di un settore che ha dato prova di grande vitalità e capacità di reinventarsi e rinnovarsi con

nuove consapevolezze.

«L’Unesco ha definito la pizza patrimonio immateriale dell’umanità – dichiara Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso-. L’arte della pizza è un’arte tutta italiana che il Gambero Rosso da anni, attraverso la guida, accompagna nella crescita e nella promozione. I maestri dell’impasto sono i nuovi portavoce dei prodotti d’eccellenza del nostro Paese ed è questo il motivo che ci ha spinto a coinvolgerli nel Comitato Scientifico organizzato dalla Fondazione Gambero Rosso senza scopo di lucro, per contribuire alla focalizzazione e allo sviluppo dei corsi di Gambero Rosso Academy e di Gambero Rosso University».

