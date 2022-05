Al via in Puglia le riprese de “L’estate di Virna” un cortometraggio di genere dramedy con Anna Safroncik e Adelmo Togliani

Si svolgeranno nei prossimi giorni tra Sava, in provincia di Taranto, e San Cataldo, in provincia di Lecce, le riprese del cortometraggio dal titolo “L’estate di Virna”, con protagonisti Anna Safroncik e Adelmo Togliani. Il film, scritto e diretto da Alessandro Zizzo, racconta della continua e spasmodica ricerca della stagione più calda dell’amore, quella della fase dell’innamoramento e delle farfalle nello stomaco. Attraverso un racconto che tocca sia i toni del dramma che quelli della commedia, seguiamo l’evoluzione del rapporto tra Virna (Anna Safroncik) e Giulio (Adelmo Togliani), un sentimento fortissimo che deve fare i conti con due visioni diametralmente opposte del concetto di amore.

“Cos’è l’amore? Amare “finché morte non ci separi” la stessa persona, affrontando anche l’autunno e l’inverno o viaggiare seguendo la rotta del caldo, cercando sempre nuovi amori e provando a vivere sempre in estate? Virna da sempre insegue l’estate e le farfalle, quelle che portano l’amore e che volano nello stomaco, quelle che quando muoiono poi, bisogna cercarne altre…per continuare ad amare. Ma arriva un momento della vita in cui l’estate finisce e Virna si ritrova seduta con i fantasmi dei suoi ex. E poi ricorda Giulio, l’uomo che ha amato alla follia, il più grande amore della sua vita, l’uomo che avrebbe voluto sposare. Ma non l’ha fatto, per via dei suoi silenzi e dei suoi sguardi assenti Virna non riusciva a capire se lui l’amasse ancora, se nel suo stomaco volassero ancora le farfalle. E allora lo ha cacciato via…E oggi, a distanza di anni, se lo ritrova davanti e insieme a lui ritrova le farfalle, quelle che pensava fossero morte ma che si erano solo addormentate. Ma forse adesso è troppo tardi…”

Il film breve, prodotto da Santa Ponsa Film in collaborazione con CinemETIC, è realizzato con il contributo di Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e il supporto di Apulia Film Commission, di Argos Energy e di Globalservice.

Il corto si avvale inoltre del supporto tecnico delle aziende pugliesi Acqua Orsini, Ada Suites, Five Motors, Gianfranco Fino Viticoltore, Valentino Caffè e di I-Rent, Alfiere Productions e Bros Group Italia. I costumi di scena sono forniti da Stories Milano.

Le riprese del cortometraggio “L’estate di Virna” inizieranno venerdì 18 febbraio e proseguiranno per altri due giorni, utilizzando le location e i paesaggi del territorio pugliese.