Le previsioni meteo di oggi 17 febbraio 2022

Puglia – Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli irregolarmente nuvolosi su tutto il territorio sia in mattinata sia poi al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Link Sponsorizzato

Molise

Nuvolosità diffusa in mattinata su tutto il territorio con tempo asciutto, maggiori schiarite nel pomeriggio; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi.

Link Sponsorizzato

Basilicata

Nuvolosità irregolare in mattinata su tutto il territorio con tempo prevalentemente asciutto, ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane. In serata il tempo si manterrà stabile sempre con molte nubi

AL NORD

Al mattino nubi basse su Pianura Padana e Liguria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio maggiori schiarite su Lombardia ed Emilia Romagna, persistono gli addensamenti sul golfo di Venezia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ancora nubi basse su coste e pianure, sereno sui rilievi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli velati su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito; isolate piogge sullo stretto di Messina. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata nessuna variazione di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento al nord e sulla Sardegna, in lieve calo altrove; massime in generale rialzo.

www.centrometeoitaliano.it