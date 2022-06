Le previsioni meteo di oggi 10 marzo 2022

Puglia – Tempo asciutto nella giornata con ampi spazi di sereno sui settori settentrionali della regione, nubi sparse altrove con assenza di fenomeni. In serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza dar luogo a fenomeni.

Molise

Nuvolosità irregolare in mattinata su tutto il territorio, ampi spazi di sereno nel pomeriggio sulle coste e sulle zone interne. In serata il tempo si manterrà asciutto sempre però con nubi diffuse.

Basilicata

Tempo generalmente asciutto nel corso della giornata con nubi sparse su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto con cieli nuvolosi.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori, poco nuvoloso tra Liguria e Piemonte. In serata ancora tempo asciutto al settentrione ma con nuvolosità in aumento al Nord-Ovest. Deboli nevicate nella notte sulle Alpi Piemontesi dai 1000 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità; attese velature in transito tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza sereni, eccetto qualche innocuo addensamento sulla Puglia. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo delle condizioni meteo. In serata ancora tempo asciutto, eccetto isolate piogge sulla Puglia; nuvoosità in aumento nella notte su tutti i settori.

Temperature minime e massime in generale rialzo da nord a sud.

