Le previsioni meteo di oggi 15 marzo 2022

Puglia – Ampi spazi di sereno sul Salento alternati a locali addensamenti nel corso delle ore mattutine; al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutti i settori senza dar luogo a fenomeni. Condizioni di tempo stabile nelle ore serali co cieli generalmente poco nuvolosi.

Molise

Nuvolosità irregolare in mattinata su gran parte della regione, maggiori aperture nel pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili sempre però con nubi sparse sulle coste e sui settori interni.

Basilicata

Cieli per lo più poco nuvolosi in mattinata su gran parte della regione, mentre al pomeriggio le nubi tenderanno a farsi più compatte senza dar luogo a fenomeni. In serata il tempo sarà stabile su tutti i settori sempre con nubi sparse.

AL NORD

Cieli coperti al mattino, con deboli nevicate dai 1200 metri sui rilievi di Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio tempo in prevalenza asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, eccetto isolate piogge sulla Liguria.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente coperti, nuvolosità più compatta attesa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con nubi alte su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sereno o poco nuvoloso al mattino, con tempo instabile solo sulla Sardegna dove sono attese isolate pioviggini. Al pomeriggio nubi medio-alte in transito al meridione, ma senza fenomeni associati. In serata ancora possibili isolati piovaschi sulla Sardegna, cieli poco nuvolosi altrove.

Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta la penisola.

