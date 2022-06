Le previsioni meteo di oggi 18 marzo 2022

Puglia – Locali precipitazioni al mattino sul Salento, più asciutto altrove; al pomeriggio le precipitazioni si estenderanno su tutto il territorio. Migliora tra la sera e la notte salvo residui fenomeni sullo Ionio.

Molise

Link Sponsorizzato

Molte nubi irregolari al mattino su tutto il territorio; peggiora al pomeriggio con precipitazioni sparse nevose oltre i 1400 metri. Miglioramento atteso tra la sera e la notte.

Basilicata

Link Sponsorizzato

Tempo instabile con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su tutta la regione; in serata non si attendono miglioramenti e le precipitazioni saranno estese su tutti i settori.

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo sulle Alpi con neve oltre i 1300-1600 metri, invariato altrove. In serata fenomeni isolati sulle Alpi centro-occidentali, asciutto sul resto del Nord con cieli per lo più nuvolosi.

AL CENTRO

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio isolati fenomeni sull’Appennino abruzzese con neve oltre i 1400 metri, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con nuvolosità in transito e precipitazioni sparse. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ulteriore peggioramento in Sardegna con possibili temporali.

Temperature minime in lieve calo al Centro-Nord e in aumento al Sud e sulle Isole, massime in generale diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it