Le previsioni meteo di oggi 23 marzo 2022

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il territorio.

Molise

Sole prevalente nel corso dell’intera giornata sulle coste e sui settori interni; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con cieli sereni su tutto il territorio.

Basilicata

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il territorio.

AL NORD

Al mattino tempo asciutto con sole splendente su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL CENTRO

Giornata di bel tempo su tutte le regioni centrali con cieli soleggiati sia al mattino che nelle ore pomeridiane. In serata non si attendono variazioni di rilievo con cieli sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio attesa innocua instabilità tra Calabria e Sicilia, con nuvolosità in formazione ma senza fenomeni di rilievo associati, ancora soleggiato altrove. In serata tempo del tutto stabile con cieli sereni su tutti i settori. Qualche velatura nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in lieve calo in Sardegna e in aumento altrove, massime in generale rialzo.

www.centrometeoitaliano.it