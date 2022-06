Le previsioni meteo di oggi 4 marzo 2022

Puglia – Tempo stabile al mattino con cieli nuvolosi su tutto il territorio; piogge sparse al pomeriggio su gran parte della regione, più asciutto sullo Ionio. Precipitazioni in serata sui settori settentrionali con neve fino a 900-1100 metri.

Molise

Link Sponsorizzato

Nubi sparse in mattinata su tutti i settori, piogge al pomeriggio con nevicate fino a 1100 metri di quota; in serata il tempo rimarrà instabile con quota neve in calo a 700-900 metri.

Basilicata

Link Sponsorizzato

Nuvolosità irregolare in mattinata con tempo asciutto su tutto il territorio; piogge attese nel pomeriggio e poi anche nel corso delle ore serali su gran parte della regione e neve fino a 1100 metri di quota.

AL NORD

Al mattino deboli fenomeni tra Liguria ed Emilia Romagna con neve in Appennino oltre i 700 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in arrivo anche sui settori alpini con neve oltre gli 800-900 metri, invariato altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi occidentali, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse tra Toscana, Umbria e Marche con neve oltre i 600 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche ad Abruzzo e Alto Lazio. In serata ancora fenomeni su regioni adriatiche e Basso Lazio, variabilità asciutta altrove e maggiori aperture in Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo su tutte le regioni, specie sui settori interni e sulla Puglia con neve oltre i 1100-1300 metri. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve calo.

Temperature minime in lieve aumento su tutte le regioni e massime stabili o in calo al Centro-Nord e in lieve aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.

www.centrometeoitaliano.it