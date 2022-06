Teatro Koreja: in scena “Giro della piazza”, esilarante commedia circense dedicata ai bambini di tutte le età

LECCE – Domenica 13 marzo alle ore 17.30 nuovo appuntamento con il TEATRO IN TASCA, la rassegna domenicale di Koreja dedicata ad adulti e piccini.

Direttamente da Toulouse (Francia) torna sul palcoscenico di Via Dorso, MADAME REBINÉ, compagnia di circo contemporaneo. In scena GIRO DELLA PIAZZA, Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista le promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro preferito. Lo spettacolo nasce dal desiderio di celebrare il ciclismo nei suoi aspetti più rilevanti, quello della resistenza fisica e del coinvolgimento del pubblico.

“Per studiare l’argomento, durante la creazione dello spettacolo – raccontano gli attori – abbiamo partecipato al 101° Giro d’Italia e sperimentato il rapporto molto ravvicinato che questo sport ha con le città e con i suoi abitanti. Per questa ragione abbiamo deciso di esaltare le peculiarità del teatro di strada e lavorare su un compromesso neo-classico in cui degli elementi della tradizione popolare sono al servizio di una drammaturgia più contemporanea. Il risultato è uno spettacolo molto coinvolgente, dal ritmo serrato in cui siamo chiamati a una prova di resistenza al limite della performance e dove, per la prima volta, abbiamo sperimentato dei momenti di interazione con il pubblico.”

Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente dedicata ai bambini di tutte le età.

Età consigliata: dai 5 anni

La compagnia Madame Rebiné è nata nel 2011 a Toulouse maturando un progetto iniziato a Torino nel 2007 dall’incontro di Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri presso la scuola di circo Flic. È nata cosi una compagnia fondata sull’amicizia che al di-là delle tecniche utilizzate e degli obiettivi artistici fa del teatro un gioco con cui divertirsi e dar qualità alla propria vita (…e poi chissà, magari anche a quella degli altri…).

Tra gli eventi significativi del proprio percorso artistico spicca l’incontro con Roberto Magro, insegnante presso la Flic e sguardo esterno dello spettacolo La Riscossa del Clown (2015), la collaborazione con Mario Gumina negli spettacoli Un eroe sul sofà (2017) e Giro della piazza (2019), la partecipazione al tour musicale del gruppo I tre allegri ragazzi morti (2014/15) e l’incontro con produttori come Claudio Casadio di Accademia Perduta/Romagna Teatri, Mathieu Hess di Mathieu Hess Production e Manicomics Teatro.

Madame Rebiné racconta storie impregnate di una profonda coscienza ironica che gli permette di giocare con le debolezze dell’essere umano senza mai mancargli di rispetto. Convinta che le più grandi libertà nascano dall’accettazione dei propri limiti ha fatto della risata il proprio logo e della poesia lo strumento con cui trasmettere la fiducia in tutto ciò che di bello c’è nel mondo.

GIRO DELLA PIAZZA

di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri;

regia e drammaturgia Mario Gumina

Strade Maestre XXV edizione è un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Puglia Assessorato Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica; PACT – Polo Arti, Cultura Turismo della Regione Puglia; PiiiL Cultura; Comune di Lecce; Teatro Pubblico Pugliese – Custodiamo la Cultura In Puglia. Partner Adisu Puglia.

BIGLIETTERIA

Ingresso singolo spettacolo

Adulti €10

Bambini €6

È possibile acquistare i biglietti su Vivaticket a un prezzo ridotto:

vivaticket.com/it/biglietto/giro-della-piazza/173099

Ingresso con green pass rafforzato e prenotazione obbligatoria.

obbligo di mascherina FFP2