Le previsioni meteo di oggi 14 aprile 2022

Puglia – Condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse al mattino e al pomeriggio su gran parte della regione; in serata i cieli saranno per lo più poco nuvolosi su coste e zone interne sempre senza fenomeni di rilievo.

Molise

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su coste e zone interne al mattino e poi al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni, il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione con nubi sparse.

Basilicata

Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori al mattino e poi al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni, il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione con nubi sparse.

AL NORD

Stabilità diffusa al mattino con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Attesa qualche schiarita tra Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna al pomeriggio con isolati rovesci sui rilievi del Trentino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

AL CENTRO

Sereno o poco nuvoloso al mattino con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con velature in transito dai settori meridionali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alta su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, specie sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo, con ancora nuvolosità medio-alta in transito. In serata tempo asciutto con molte nubi tra Sardegna e Sicilia; variabilità asciutta altrove.

Temperature minime stazionarie e massime in generale rialzo.

www.centrometeoitaliano.it