Le previsioni meteo di oggi 8 aprile 2022

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata i cieli saranno sereni su coste e zone interne.

Molise

Tempo stabile nella giornata con cieli prevalentemente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutti i settori della regione; non si attendono variazioni nel corso delle ore serali.

Basilicata

Ampi spazi di sereno sui settori orientali della regione, nubi sparse altrove ma sempre con condizioni di tempo stabile; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati fenomeni sulle Alpi, con neve oltre i 2000-2200 metri, nessuna variazione altrove. In serata precipitazioni sparse su settori alpini e prealpini con neve oltre i 2000 metri, variabilità asciutta altrove salvo isolati fenomeni in Liguria di Levante.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse sul versante tirrenico e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, innocui addensamenti sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento al Centro-Nord, stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole; massime in generale aumento.

www.centrometeoitaliano.it