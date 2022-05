“Breccia urbana”, a cavallo del futuro: il progetto che ridisegna il rapporto tra forze armate e cittadinanza

LECCE – Si chiama “Breccia urbana” ed è il progetto che ridisegna il rapporto tra Forze Armate e cittadinanza, tra le caserme dell’Esercito e lo spazio urbano.

Sarà presentato martedì 31 maggio alle ore 19,00 nelle sale delle ex Officine Cantelmo a Lecce attraverso la proiezione di un video spot e le testimonianze di autorevoli rappresentanti delle Istituzioni a diversi livelli.

L’evento, promosso dall’Associazione Arma di Cavalleria, in occasione delle imminenti celebrazioni per i 200 anni della nascita della scuola di Cavalleria è condotto da Marco Renna e vede la partecipazione del generale Claudio Dei, comandante della scuola di Cavalleria di Lecce, del generale Vito Margiotta, presidente sezione ANAC di Lecce, del colonnello Emanuele Lasalandra, consigliere nazionale ANAC per la Puglia e la Basilicata e del Luogotenente Pasquale Paladini del direttivo ANAC di Lecce.

Il progetto sarà presentato dall’architetto Alfredo Foresta.

Previsti gli interventi del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, del Prefetto Maria Rosa Trio, del Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice e del Sovrintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lecce e Brindisi Francesca Riccio.

Conclude il presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone.

Il progetto prevede la rimozione di parte del muro di cinta afferente viale Grassi, con la possibilità di creare collegamenti visivi tra perimetro esterno ed interno alla Caserma Zappalà, sede della scuola di Cavalleria, nell’ambito di un nuovo percorso museale messo a disposizione della collettività.