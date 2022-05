Le previsioni meteo di oggi 18 maggio 2022

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il territorio.

Molise

Sole prevalente nel corso dell’intera giornata sulle coste e sui settori interni; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con cieli sereni su tutto il territorio.

Basilicata

Ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su tutto il territorio; nubi in aumento al pomeriggio con locali piogge. Nelle ore serali il tempo sarà asciutto con ampie aperture su tutti i settori della regione.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, addensamenti sulla Pianura Padana orientale. Nel corso delle ore pomeridiane sono attese piogge e temporali su Alpi e Appennino settentrionale; nessuna variazione altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi e nuvolosità in aumento al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio locali acquazzoni nelle zone interne di Lazio e Toscana, soleggiato sui restanti settori. In serata fenomeni in esaurimento con tempo stabile su tutte le regioni e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sereno o poco nuvoloso al mattino, con maggiori addensamenti sulle coste tirreniche di Campania e Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali nelle zone interne specie di Calabria e Basilicata, ampi spazi di sereno altrove. In serata condizioni meteo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e Sicilia, in lieve calo al Sud e Sardegna; massime in aumento su Sardegna e regioni tirreniche centro-settentrionali, in lieve calo sul resto d’Italia.

