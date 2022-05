Le previsioni meteo di oggi 26 maggio 2022

Puglia – Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con nubi generalmente più compatte sul Gargano.

Molise

Cieli irregolarmente nuvolosi nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni, le condizioni meteo rimarranno stabili sull’intera regione.

Basilicata

Nuvolosità diffusa nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il territorio, ma con tempo prevalentemente asciutto; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutti i settori senza fenomeni.

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta sulla Pianura Padana, con qualche pioviggine, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità su Alpi e Appennino settentrionale, con fenomeni localmente intensi su Emilia Romagna e Veneto. In serata residue piogge sull’arco Alpino, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli irregolarmente coperti. Al pomeriggio possibili rovesci e temporali sull’Appennino, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità medio-alta in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con molte velature in transito; cieli coperti sulla Sardegna con qualche pioviggine. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti lungo l’Appennino meridionale. In serata ancora stabilità diffusa sulle regioni peninsulari, precipitazioni anche intense sulla Sardegna meridionale.

Temperature minime in lieve aumento al centro-sud, in calo al nord; massime in generale rialzo da nord a sud.

