Le previsioni meteo di oggi 31 maggio 2022

AL NORD – Nuvolosità irregolare a tratti compatta al mattino su tutti i settori, con isolate piogge sui rilievi. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. In serata residue piogge sui rilievi, con sconfinamenti sulle pianure del nord-est, migliora in nottata.

AL CENTRO

Link Sponsorizzato

Al mattino tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito. Al pomeriggio isolate piogge in Appennino, con cieli generalmente velati. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Link Sponsorizzato

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge sui rilievi della Calabria, nessuna variazione sui restanti settori. In serata ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, con tempo in prevalenza asciutto.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

www.centrometeoitaliano.it