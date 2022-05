Primo premio al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Maglie nel concorso nazionale relativo al progetto Art & Science Across Italy 2022

Il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Maglie continua a mietere successi importanti in ogni ambito e competizione a livello regionale e nazionale.

Questa volta il successo, dopo quello ottenuto a Lecce nella fase interprovinciale nell’aprile scorso, viene dal MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) dove si è tenuta la Mostra/competizione nazionale di ART & SCIENCE ACROSS ITALY 2020-2022 con un prestigiosissimo PRIMO PREMIO per l’opera “Ceci n’est pas un violon” realizzata da Barbara Rondinella , Caterina Chiri , Damiano Chiarello, alunni della classe 4^A magistralmente guidati dai docenti Alessandro Dell’Avvocata (Disegno e Storia dell’Arte) e Claudio Chiri (Matematica e Fisica).

Ed è proprio dal binomio di questi ambiti disciplinari, artistico e scientifico, apparentemente distanti, che l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e il CERN di Ginevra hanno avuto l’originale idea di promuovere la cultura scientifica coniugando i due strumenti di conoscenza tra le massime espressioni dell’ingegno umano, attraverso opere dettate dalla creatività degli studenti e ispirate ai contenuti rigorosi della scienza.

Dopo una prima selezione a livello regionale, sono giunte a Napoli, esposte al Museo MANN, 70 opere sottoposte al giudizio di una giuria internazionale di scienziati, esperti d’arte e di comunicazione che ha scelto i 24 studenti vincitori con un premio che consiste in un master su arte e scienza al CERN.

L’opera prima classificata del da Vinci, “Ceci n’est pas un violon”, vuole essere – spiegano gli studenti artefici –una creativa lezione di Fisica sulla teoria bosonica delle stringhe, in cui le particelle subatomiche perdono il loro carattere puntiforme diventando oggetti dotati di dimensione, proprio come le corde del violino; in questo modo ogni caratteristica fisica dell’oggetto rappresentato, come ad esempio la massa, viene a dipendere dal tipo di vibrazione, e quindi della nota>>.

Grande la soddisfazione della Dirigente Annarita Corrado per questo eccellente risultato che fa innamorare ancora di più i ragazzi alla conoscenza e li proietta verso traguardi di successo culturale e professionale.