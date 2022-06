Le previsioni meteo di oggi 17 giugno 2022

Puglia – Tempo asciutto e sole prevalente al mattino su tutta la regione. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di piogge e temporali sparsi sui settori interni, più asciutto altrove. Fenomeni in graduale esaurimento in serata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino isolate piogge in Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’Appennino con locali acquazzoni, nessuna variazione sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge e temporali in Appennino, asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle zone Appenniniche, localmente intensi tra Campania e Basilicata e in sconfinamento verso le pianure delle regioni tirreniche; asciutto e soleggiato altrove. In serata residui fenomeni nelle zone interne, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime in aumento al nord; stabili o in lieve calo al centro-sud. Massime stazionarie o in generale aumento.

