Le previsioni meteo di oggi 7 giugno 2022

Puglia – Mattinata caratterizzata dal bel tempo con cieli sereni su gran parte della regione. Nel pomeriggio possibilità di rovesci al confine con la Basilicata e la Campania con temporali; in serata possibilità di pioggia su tutti i settori centrali.

Nazionale

AL NORD

Al mattino piogge sparse su Alpi, Liguria, Emilia Romagna e Lombardia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità diffusa, con acquazzoni e temporali anche intensi. In serata attese precipitazioni specie sulle regioni di nord-est ed Emilia Romagna; asciutto altrove con nuvolosità irregolare.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino, con precipitazioni a carattere temporalesco, stabile altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio possibili piogge sui rilievi di Campania e Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata tempo stabile, con nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari e residue piogge sulla Puglia; ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in calo al centro-sud, in aumento al nord; massime in generale diminuzione su tutta la penisola.

www.centrometeoitaliano.it