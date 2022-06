Seconda staffetta motociclistica “Bikers…viaggio della speranza” Vanessa & AIL – Lotta alla leucemia

GALLIPOLI (Lecce) – Vanessa “ Un ponte per la Vita e la solidarietà” APS, associazione di Staranzano (GO) fondata dai genitori di Vanessa Guido, prematuramente scomparsa causa Leucemia, ha organizzato in collaborazione con il Comune di Monfalcone e L’Associazione Italiana Leucemie Linfomi e Mieloma (AIL) la 2^ staffetta motociclistica “Bikers…viaggio della speranza”.

Vanessa il cui papà Antonio, sovrintendente capo della Guardia di Finanza, originario di Squinzano ma da molti anni residente nel Friuli Venezia Giulia, era molto legata a Squinzano dove percorreva le vacanze estive presso i nonni e gli zii.

Protagonisti della staffetta oltre a bikers della Vanessa APS, partecipano i bikers del gruppo

Punishers Law Enforcement Motorcycle Club Italy(gruppo nel quale la maggior parte sono

appartenenti alle Forze di Polizia e Forze Armate in servizio e in quiescenza) e il Moto Club

Polizia di Stato. L’evento è stato patrocinato dal comune di Lecce, Pescara, Staranzano,

Gallipoli e Castrignano del Capo. Collaborano l’APS Basket de Raza, sempre vicino alla Vanessa APS e le pro Loco di Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Un viaggio finalizzato alla

donazione ed in particolar modo con l’associazione AIL che si occupa da molti anni a tutto ciò

che riguarda l’assistenza agli ammalati e famigliari, convegni, ricerche.

L’itinerario, Monfalcone/Gallipoli, viene fatto anche in virtù del forte legame e amore che

Vanessa aveva con il Salento e del fatto che i due comuni sono gemellati e per tale motivo è

prevista anche la partenza da Monfalcone di una rappresentanza del comune di Monfalcone

per Gallipoli per un incontro delle due amministrazioni. Un gemellaggio che risale al 1989 e di

cui uno dei promotori era proprio il papà di Vanessa, Antonio, che in quegli anni era vicepresidente e uno dei fondatori di un associazione denominata Il Trullo, circolo culturale

ricreativo.

Nel programma della staffetta, sono previste delle visite presso i reparti di onco-ematologia

pediatrica nei quali Vanessa APS, grazie alla raccolta giocattoli del centro commerciale TIARE

SHOPPING di Villesse (GO) e Pro Loco di Staranzano. Porterà dei regali a tutti i bambini

ricoverati.

Il giorno 17 ci sarà la cerimonia di partenza e nella mattinata i bikers si recheranno preso il

reparto di onco-ematologia pediatrica del Burlo Garofolo a Trieste.

Alle ore 15.30 saranno in piazza della Repubblica per i saluti da parte delle autorità e seguirà

benedizione dei caschi e dei giocattoli. Si farà visita a Vanessa nel cimitero di Staranzano.

Il 19 a Pescara presso il centro onco-ematologico del Santo Spirito e il 20 presso il centro del

Vito Fazzi a Lecce. Vanessa APS sarà coadiuvata dalle varie sezioni AIL presenti nelle varie

tappe che visiterà gli ospedali.

Il 19 durante il tragitto Pescara/Gallipoli, il corteo bikers, effettuerà una breve sosta

proprio a Squinzano.

Il giorno 21, giornata dedicata da parte dell’AIL alla Giornata Nazionale lotta alle Leucemie,

Linfomi e Mieloma, i bikers saranno presso la località Santa Maria di Leuca dove grazie al

comune di Castignano del Capo e Pro Loco di Leuca, ci sarà un momento nel ricordo di chi ci

ha lasciato causa la Leucemia e come imbolo di unione e lotta alla Leucemia, verrà aperta la

Cascata Monumentale.

Alle ore 21.00, arrivo a Gallipoli per saluti autorità locali e Pro Loco. Seguirà concerto rock

della band The Temple of Rock.

