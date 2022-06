Un sogno che diventa realtà, a Koreja nasce il CTK Alzheimer Cafè

LECCE – CTK Alzheimer Cafè è il desiderio di uno spazio, di un luogo di condivisione senza tempo, dove la memoria e la perdita della stessa sono protette e curate grazie alla parola e alla cultura. Un luogo in cui le persone affette da Alzheimer, le loro famiglie e i caregiver possono incontrarsi per vivere momenti di svago, di confronto e di socializzazione in un contesto del tutto informale; un luogo che offre un approccio diverso alla percezione della malattia e un nuovo benessere.

Per le scelte effettuate negli anni sia a livello architettonico che progettuale, Koreja promuove l’integrazione dell’uomo con l’arte, l’ambiente e con il concetto più generale di benessere. Per come è strutturato, il Teatro Koreja è il luogo perfetto per sperimentare nuove politiche “dell’abitare con la cura” intervenendo sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale.

Il progetto del CTK Alzheimer Cafè è stato candidato da Koreja ad aprile 2021 nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali – POR Puglia 2014-2020 – Azione 3.2 ed è stato valutato positivamente.

Dopo un anno, dunque, lo spazio-desiderio diventa realtà.

L’inaugurazione dell’Alzheimer Cafè, sabato 18 giugno a partire dalle ore 19.30 sarà una vera e propria festa, per gioire insieme di un nuovo spazio di ascolto e condivisione.

La Banda di Lecce annuncerà nel quartiere di Borgo Pace l’inaugurazione del Cafè e condurrà il seguito ai Cantieri Teatrali Koreja. Alla serata parteciperanno, fra gli altri, lo scrittore e sceneggiatore di testi per bambini e ragazzi Bruno Tognolini, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lecce Silvia Miglietta, la docente di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale e Sociologia della Salute, Università del Salento Anna Maria Rizzo, il docente di Didattica e Pedagogia Speciale Unisalento Piergiuseppe Ellerani, la Dirigente Medico Neurologo ASL Lecce Brigida Coluccia, l’Associazione di Promozione Sociale di Milano Compagnie Malviste, il professore Luigi Mangia e Anna Petrachi, vice-presidente del Teatro Koreja.

Ad ospitare il Cafè all’ombra dei tigli e profumati agrumi, sarà l’Ortale di Koreja, appositamente ripensato e attrezzato: uno spazio di condivisione del problema, di scambio e acquisizione di nuove conoscenze, ma anche di promozione del benessere. Da giugno a settembre, infatti, sono calendarizzate numerose attività destinate sia ai beneficiari che ai familiari, che potranno partecipare alle attività dirette al proprio caro mettendosi in gioco e riscoprendo, in questo modo, la bellezza del “fare insieme”.

Ad affiancare queste attività ci saranno I martedì dell’elefante, un progetto fortemente pensato e voluto: se da una parte l’Alzheimer è una malattia invisibile che occupa però tutta la casa, proprio come l’elefante della famosa metafora, dall’altra l’elefante è quell’animale noto per la sua lunghissima memoria. Incontri, concerti, spettacoli senza età accompagneranno beneficiari, caregiver e spettatori affinché l’elefante possa essere compagno e sistema di amore e pensiero.

“Koreja sorge nella periferia cittadina oggetto di un recente progetto di riqualificazione – spiega Salvatore Tramacere, direttore del Teatro Koreja –è un luogo accessibile e dispone di un ampio spazio all’aperto protetto e silenzioso dove è facile trovare parcheggio. Da sempre è nostra volontà promuovere l’integrazione dell’uomo con l’ambiente e con il concetto più generale di salute e benessere. Il CTK Alzheimer Cafè è un altro, importante, passo verso questa idea di spazi culturali accessibili a tutti”.

Nati in Olanda nel 1997, gli Alzheimer Caffè sono ormai abbastanza diffusi in Europa, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. In Italia se ne contano più di cento. Da una stima dell’Associazione Alzheimer Lecce, il problema Alzheimer è molto diffuso sul territorio. Non ci sono dati certi ma si parla di almeno quarantamila casi in Puglia, di cui non meno di ottomila in provincia di Lecce. Inoltre, molti malati non fanno riferimento alle istituzioni pubbliche e agli ambulatori.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti